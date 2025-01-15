Мобилизация женщин на СВО — правда или фейк

Слухи о призыве женщин в ряды вооруженных сил для участия в специальной военной операции вызвали волнение в интернет-сообществе. Подтверждением этих слухов послужило письмо, которое пришло на электронную почту руководителя косметологической клиники в Уфе. В письме, якобы от военного комиссариата, требовалось предоставить списки сотрудниц, желающих заключить контракт с армией, с указанием их контактных данных и профессиональных навыков, которые могли бы пригодиться на военной службе. В случае отказа от выполнения данного требования авторы письма грозили проверкой предприятия.