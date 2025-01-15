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Posted 15 января, 07:11

Published 15 января, 07:11

Modified 15 января, 09:31

Updated 15 января, 09:31

Мобилизация женщин на СВО — правда или фейк

Мобилизация женщин на СВО — правда или фейк

15 января 2025, 07:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизация
В интернете активно обсуждается информация из Башкирии о возможной мобилизации женщин для участия в СВО, сообщает в среду, 15 января, «Башинформ».

Слухи о призыве женщин в ряды вооруженных сил для участия в специальной военной операции вызвали волнение в интернет-сообществе. Подтверждением этих слухов послужило письмо, которое пришло на электронную почту руководителя косметологической клиники в Уфе. В письме, якобы от военного комиссариата, требовалось предоставить списки сотрудниц, желающих заключить контракт с армией, с указанием их контактных данных и профессиональных навыков, которые могли бы пригодиться на военной службе. В случае отказа от выполнения данного требования авторы письма грозили проверкой предприятия.

Руководитель клиники, обеспокоенная данным письмом, обратилась в издание «Башинформ», чтобы прояснить ситуацию. Ее коллеги также пребывали в недоумении, так как ни на одном официальном сайте информация о мобилизации женщин на СВО из Башкирии не публиковалась.

Военный комиссар Башкирии, полковник Михаил Блажевич, четко заявил, что данное письмо является подделкой и никакие списки женщин военкомат не собирает. Он подчеркнул, что печать на письме неверная, а указанная дата отправки и исходящий номер не соответствуют действительности. То есть, такое письмо из военкомата не отправлялось.

Бойцы СВО отдохнут на ₽100 млн в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, более 2500 участников СВО смогут поправить здоровье в санаториях Башкирии в 2025 году.

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