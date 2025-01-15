Мобилизация женщин на СВО — правда или фейк

Posted 15 января, 07:11
Published 15 января, 07:11
Modified 15 января, 09:31
Updated 15 января, 09:31
Слухи о призыве женщин в ряды вооруженных сил для участия в специальной военной операции вызвали волнение в интернет-сообществе. Подтверждением этих слухов послужило письмо, которое пришло на электронную почту руководителя косметологической клиники в Уфе. В письме, якобы от военного комиссариата, требовалось предоставить списки сотрудниц, желающих заключить контракт с армией, с указанием их контактных данных и профессиональных навыков, которые могли бы пригодиться на военной службе. В случае отказа от выполнения данного требования авторы письма грозили проверкой предприятия.
Руководитель клиники, обеспокоенная данным письмом, обратилась в издание «Башинформ», чтобы прояснить ситуацию. Ее коллеги также пребывали в недоумении, так как ни на одном официальном сайте информация о мобилизации женщин на СВО из Башкирии не публиковалась.
Военный комиссар Башкирии, полковник Михаил Блажевич, четко заявил, что данное письмо является подделкой и никакие списки женщин военкомат не собирает. Он подчеркнул, что печать на письме неверная, а указанная дата отправки и исходящий номер не соответствуют действительности. То есть, такое письмо из военкомата не отправлялось.
Как ранее сообщал Mkset, более 2500 участников СВО смогут поправить здоровье в санаториях Башкирии в 2025 году.