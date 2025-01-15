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Posted 15 января, 15:31

Published 15 января, 15:31

Modified 15 января, 15:31

Updated 15 января, 15:31

Матерей-одиночек запретили увольнять в Башкирии

Матерей-одиночек запретили увольнять в Башкирии

15 января 2025, 15:31
Фото: www.babyblog.ru.
Сюжет
Дети
Если в организации грядет сокращение кадров, то в приоритете на сохранение рабочего места окажутся одинокие родители детей до 16 лет и декретницы, сообщает в среду, 15 января, пресс-служба Минтруда Республики Башкортостан.

Если в семье есть дети, то трудоустроенные родители могут пользоваться дополнительными правами. Конкретные права зависят от ситуации, количества и возраста детей. Примеры приводит пресс-служба Минтруда Республики Башкортостан.

На сохранение работы при сокращении могут рассчитывать:

  • одинокие родители с ребёнком до 16 лет или ребёнком-инвалидом до 18 лет
  • женщины с ребёнком до 3 лет, в том числе — находящиеся в декретном отпуске
  • единственные кормильцы ребёнка-инвалида до 18 лет или ребёнка до 3 лет, если в семье 3 и более детей до 14 лет.

Кроме того, имеющим детей сотрудникам положен отпуск вне графика, налоговые вычеты, больничные и отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и сокращенный рабочий день.

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