Матерей-одиночек запретили увольнять в Башкирии

Posted 15 января, 15:31
Published 15 января, 15:31
Modified 15 января, 15:31
Updated 15 января, 15:31
Если в семье есть дети, то трудоустроенные родители могут пользоваться дополнительными правами. Конкретные права зависят от ситуации, количества и возраста детей. Примеры приводит пресс-служба Минтруда Республики Башкортостан.
На сохранение работы при сокращении могут рассчитывать:
Кроме того, имеющим детей сотрудникам положен отпуск вне графика, налоговые вычеты, больничные и отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и сокращенный рабочий день.
Напомним, ранее уфимских женщин шокировал сбор данных про них военкоматом для отправки в зону СВО. Оказалось, что письмо-повестка пришло совсем не от военных.