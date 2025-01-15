Лучший башкирский мёд ищут в Уфе

Главное действие разворачивается в лабораториях, где комиссия во главе с профессором Айратом Ишбирдиным оценивает мёд по самым строгим критериям: консистенция, аромат и вкус. В жюри входят медовые сомелье из разных уголков России, а также эксперты из Башкирии и Татарстана. Особое внимание уделяется монофлорным медам, чье соответствие заявленным сортам проверяют с помощью пыльцевого анализа.