mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 16:46

Published 15 января, 16:46

Modified 15 января, 16:48

Updated 15 января, 16:48

Лучший башкирский мёд ищут в Уфе

Лучший башкирский мёд ищут в Уфе

15 января 2025, 16:46
Фото: 1MI.
В столице Башкирии развернулась настоящая битва за звание лучшего мёда: эксперты со всего мира дегустируют сотни образцов в поисках идеального вкуса, сообщает в среду, 15 января, Минсельхоз РБ.

В Башкирском государственном аграрном университете стартовал заключительный этап международного конкурса мёда ApiGlobal 2025. Как стало известно, 150 участников из 39 регионов России и стран ближнего зарубежья прислали 266 образцов своего мёда на суд экспертов. Главная интрига — кто же станет победителем в номинации «Мёд натуральный»?

Главное действие разворачивается в лабораториях, где комиссия во главе с профессором Айратом Ишбирдиным оценивает мёд по самым строгим критериям: консистенция, аромат и вкус. В жюри входят медовые сомелье из разных уголков России, а также эксперты из Башкирии и Татарстана. Особое внимание уделяется монофлорным медам, чье соответствие заявленным сортам проверяют с помощью пыльцевого анализа.

Скандальные десерты исчезли из Уфы
Узнать подробнее

Перед тем, как попасть к экспертам, весь мёд прошел серьезную проверку качества в лаборатории. По словам директора лаборатории Раниса Гайнельянова, исследования проводились по пяти показателям, и все образцы соответствуют стандартам.

Замминистра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов отметил, что Уфа по праву носит звание зимней столицы пчеловодства России, ведь именно в Башкирии представлены все виды пчеловодства. Церемония награждения победителей пройдет 25 января на международном конгрессе пчеловодов. Там же соберутся пчеловоды из разных стран, чтобы обменяться опытом и обсудить проблемы отрасли.

Как ранее сообщал Mkset, за 2025 год жители Республики Башкортостан уже выиграли более ₽13 млн.

Башкирия попала в топ счастливчиков России
Узнать подробнее
Читайте также:
Работяга выиграл миллион рублей в БашкирииУфимцев лишили крещенской купелиВ Уфе на два месяца перекроют дороги
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конкурс#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Международный форум#Башкирский мед#Полифлорный мед#Липовый мед#Гречишный мед#Подсолнечниковый мед#Зимний мед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика