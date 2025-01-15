Лучший башкирский мёд ищут в Уфе

Posted 15 января, 16:46
Published 15 января, 16:46
Modified 15 января, 16:48
Updated 15 января, 16:48
В Башкирском государственном аграрном университете стартовал заключительный этап международного конкурса мёда ApiGlobal 2025. Как стало известно, 150 участников из 39 регионов России и стран ближнего зарубежья прислали 266 образцов своего мёда на суд экспертов. Главная интрига — кто же станет победителем в номинации «Мёд натуральный»?
Главное действие разворачивается в лабораториях, где комиссия во главе с профессором Айратом Ишбирдиным оценивает мёд по самым строгим критериям: консистенция, аромат и вкус. В жюри входят медовые сомелье из разных уголков России, а также эксперты из Башкирии и Татарстана. Особое внимание уделяется монофлорным медам, чье соответствие заявленным сортам проверяют с помощью пыльцевого анализа.
Перед тем, как попасть к экспертам, весь мёд прошел серьезную проверку качества в лаборатории. По словам директора лаборатории Раниса Гайнельянова, исследования проводились по пяти показателям, и все образцы соответствуют стандартам.
Замминистра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов отметил, что Уфа по праву носит звание зимней столицы пчеловодства России, ведь именно в Башкирии представлены все виды пчеловодства. Церемония награждения победителей пройдет 25 января на международном конгрессе пчеловодов. Там же соберутся пчеловоды из разных стран, чтобы обменяться опытом и обсудить проблемы отрасли.
Как ранее сообщал Mkset, за 2025 год жители Республики Башкортостан уже выиграли более ₽13 млн.