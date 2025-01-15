mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 17:32

Published 15 января, 17:32

Modified 15 января, 17:32

Updated 15 января, 17:32

Ледовое шоу появилось в Уфе

Ледовое шоу появилось в Уфе

15 января 2025, 17:32
Фото: 1MI.
И сразу исчезло — травмоопасный участок на тротуаре разбили ломиками, сообщает в среду, 15 января, Telegram-канал «ВидеоОбзор».

Локацией бесплатного зрелищного ледового шоу стал обледенелый участок тротуара возле небольшого торгового центра в Уфе. Там был не только лёд, но и оживленный пешеходный трафик. Преодолеть зимнее коварное испытание по пути в «Красное и Белое» или аптеку смогли далеко не все уфимцы. За полчаса там упали около десяти человек. На лёд приземлялись все — женщины, дети, пенсионеры. Самым безопасным оказался полёт для работяги в строительной каске. Если бы он ударился головой о парапет, на который и ведёт траектория падения пешеходов, то ему практически ничего бы не было. Чего нельзя гарантировать другим пешеходам.

В итоге, парочке энтузиастов — мужчине и ребёнку — надоело смотреть ледовое шоу. Они попросили у сотрудников ближайших торговых точек сезонный инвентарь и ликвидировали опасное развлечение. Одним катком в Уфе стало меньше.

Видео: Telegram-канал «ВидеоОбзор».
Лидер «Салавата Юлаева» смог встать на коньки
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимский самолёт подал сигнал тревоги«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в БашкирииРаботяга выиграл миллион рублей в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Падение#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Янаул#Тротуар#Зимние условия#Ледовое шоу#Пешеходный трафик#Травмоопасный участок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика