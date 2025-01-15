Ледовое шоу появилось в Уфе

Локацией бесплатного зрелищного ледового шоу стал обледенелый участок тротуара возле небольшого торгового центра в Уфе. Там был не только лёд, но и оживленный пешеходный трафик. Преодолеть зимнее коварное испытание по пути в «Красное и Белое» или аптеку смогли далеко не все уфимцы. За полчаса там упали около десяти человек. На лёд приземлялись все — женщины, дети, пенсионеры. Самым безопасным оказался полёт для работяги в строительной каске. Если бы он ударился головой о парапет, на который и ведёт траектория падения пешеходов, то ему практически ничего бы не было. Чего нельзя гарантировать другим пешеходам.