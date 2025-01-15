«Ладу» закрутило на дороге — пострадали и погибли дальнобойщики

Posted 15 января, 17:27
Published 15 января, 17:27
Modified 15 января, 17:30
Updated 15 января, 17:30
Смертельная авария произошла вечером в среду, 15 января, на 66 км трассы «Дюртюли — Нефтекамск» в Краснокамском районе Республики Башкортостан. Жертвами ДТП стали двое случайных мужчин.
Как сообщает ГАИ Башкирии, аварию спровоцировал 42-летний житель Дюртюлинского района. Он не справился с управлением своего ВАЗ-2115. Автомобиль занесло. «Ладу» выбросило на тот участок, где в этот момент двое мужчин меняли пробитое колесо. Дальнобойщики-напарники чинили свой КамАЗ, когда в них влетела легковушка. Потерявшую управление «Ладу» остановила рама КамАЗа.
— В результате ДТП 32-летний пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Второй 55-летний пешеход экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили сотрудники Госавтоинспекции Башкирии.