«Ладу» закрутило на дороге — пострадали и погибли дальнобойщики

Как сообщает ГАИ Башкирии, аварию спровоцировал 42-летний житель Дюртюлинского района. Он не справился с управлением своего ВАЗ-2115. Автомобиль занесло. «Ладу» выбросило на тот участок, где в этот момент двое мужчин меняли пробитое колесо. Дальнобойщики-напарники чинили свой КамАЗ, когда в них влетела легковушка. Потерявшую управление «Ладу» остановила рама КамАЗа.