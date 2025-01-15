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Posted 15 января, 17:27

Published 15 января, 17:27

Modified 15 января, 17:30

Updated 15 января, 17:30

В Башкирии погиб водитель КамАЗа

«Ладу» закрутило на дороге — пострадали и погибли дальнобойщики

15 января 2025, 17:27
Фото: ГАИ Республики Башкортостан.

В Башкирии погиб водитель КамАЗа

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на трассе Дюртюли-Нефтекамск вечером в среду, 15 января, сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

Смертельная авария произошла вечером в среду, 15 января, на 66 км трассы «Дюртюли — Нефтекамск» в Краснокамском районе Республики Башкортостан. Жертвами ДТП стали двое случайных мужчин.

Как сообщает ГАИ Башкирии, аварию спровоцировал 42-летний житель Дюртюлинского района. Он не справился с управлением своего ВАЗ-2115. Автомобиль занесло. «Ладу» выбросило на тот участок, где в этот момент двое мужчин меняли пробитое колесо. Дальнобойщики-напарники чинили свой КамАЗ, когда в них влетела легковушка. Потерявшую управление «Ладу» остановила рама КамАЗа.

— В результате ДТП 32-летний пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Второй 55-летний пешеход экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили сотрудники Госавтоинспекции Башкирии.
Фото: ГАИ Республики Башкортостан

Напомним, ранее стал известно о том, что строительство двух мостов в Уфе оценили в ₽130 млрд.

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