Крещенские морозы обойдут Башкирию

Posted 15 января, 13:15
Published 15 января, 13:15
Modified 15 января, 13:15
Updated 15 января, 13:15
Синоптики Башгидромета в прогнозе погоды на четверг, 16 января, не сулят жителям Башкирии и Уфы крещенских морозов. Вместо традиционного для этого периода зимы похолодания в регион нагрянут не трескучие морозы, а сильный снег. Так, в Уфе и Башкирии ожидается метель и интенсивное выпадение осадков.
Погода в Уфе завтра, 16 января, будет облачной, хоть и с редкими прояснениями. Еще в ночь на четверг в городе начнется снегопад. Он будет сопровождаться ветром со скоростью порывов до 14 м/с. Метель в Уфе пройдет при комфортной для января температуре. Так, завтра днем в Уфе по прогнозу погоды будет от -5°С до -7°С ночью и около -2°С днём.
Аналогичная слишком теплая для января погода ожидается и на территории Башкирии. Метель в регионе будет выть под -10°С…-5°С ночью и под -7°С…-2°С днём. Синоптики отмечают, что потепление в регионах России будет только усиливаться. Экстремальное тепло накрыло почти все субъекты РФ в январе 2025 года.