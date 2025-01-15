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Posted 15 января, 13:15

Published 15 января, 13:15

Modified 15 января, 13:15

Updated 15 января, 13:15

В Уфе ожидается сильная метель

Крещенские морозы обойдут Башкирию

15 января 2025, 13:15
Фото: 1MI.

В Уфе ожидается сильная метель

В регионе устанавливаются практически плюсовые дневные температуры, следует из прогноза погоды на завтра, 16 января, от Башгидромета.

Синоптики Башгидромета в прогнозе погоды на четверг, 16 января, не сулят жителям Башкирии и Уфы крещенских морозов. Вместо традиционного для этого периода зимы похолодания в регион нагрянут не трескучие морозы, а сильный снег. Так, в Уфе и Башкирии ожидается метель и интенсивное выпадение осадков.

Погода в Уфе завтра, 16 января, будет облачной, хоть и с редкими прояснениями. Еще в ночь на четверг в городе начнется снегопад. Он будет сопровождаться ветром со скоростью порывов до 14 м/с. Метель в Уфе пройдет при комфортной для января температуре. Так, завтра днем в Уфе по прогнозу погоды будет от -5°С до -7°С ночью и около -2°С днём.

Аналогичная слишком теплая для января погода ожидается и на территории Башкирии. Метель в регионе будет выть под -10°С…-5°С ночью и под -7°С…-2°С днём. Синоптики отмечают, что потепление в регионах России будет только усиливаться. Экстремальное тепло накрыло почти все субъекты РФ в январе 2025 года.

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Напомним, в одном из районов Уфы из-за тёплого января отказались от организации Крещенских купаний.

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