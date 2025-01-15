Крещенские морозы обойдут Башкирию

Погода в Уфе завтра, 16 января, будет облачной, хоть и с редкими прояснениями. Еще в ночь на четверг в городе начнется снегопад. Он будет сопровождаться ветром со скоростью порывов до 14 м/с. Метель в Уфе пройдет при комфортной для января температуре. Так, завтра днем в Уфе по прогнозу погоды будет от -5°С до -7°С ночью и около -2°С днём.