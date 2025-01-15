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Posted 15 января, 11:06

Published 15 января, 11:06

Modified 15 января, 11:06

Updated 15 января, 11:06

КАМАЗ остался лидером российского рынка по итогам 2024 года

КАМАЗ остался лидером российского рынка по итогам 2024 года

15 января 2025, 11:06
Фото: 1MI.
Согласно регистрационным данным ГАИ, в 2024 году компания «КАМАЗ» продала 20,3 тысячи грузовиков, полная масса которых превышает 14 тонн. Это позволило ей сохранить лидирующие позиции на рынке России.

В сегменте от 8 до 14 тонн продажи достигли отметки в 4,15 тысячи единиц техники. В результате компания заняла второе место после группы «ГАЗ». Стоит отметить, что продукция компании появилась в этом сегменте сравнительно недавно, но за последние три года объем её реализации увеличился в четыре раза. Об этом пишет портал inkazan.ru.

Важным направлением деятельности компании стало обеспечение российских регионов пассажирским транспортом. В 2024 году было реализовано более 2,2 тысячи единиц транспорта, включая автобусы и электробусы. Это рекордная цифра, которая включает новые модели: автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой.

Особое внимание в 2024 году уделялось поставке техники для защиты границ России. Инженеры продолжили работу над развитием линейки К5. В августе на рынок вышел седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который является более доступным по цене аналогом автомобиля КАМАЗ-54901. Он предназначен для перевозок на расстояния до одной тысячи километров. Также были представлены другие модели К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), шасси КАМАЗ-65658 (6×2) и газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).

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