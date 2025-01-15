КАМАЗ остался лидером российского рынка по итогам 2024 года

В сегменте от 8 до 14 тонн продажи достигли отметки в 4,15 тысячи единиц техники. В результате компания заняла второе место после группы «ГАЗ». Стоит отметить, что продукция компании появилась в этом сегменте сравнительно недавно, но за последние три года объем её реализации увеличился в четыре раза. Об этом пишет портал inkazan.ru.