Как правильно помочь птицам зимой: подкармливаем пернатых в саду

Posted 15 января, 11:00
Published 15 января, 11:00
Modified 15 января, 11:00
Updated 15 января, 11:00
Забота о птицах — это не только добрый поступок, но и практическая выгода. Многие птицы, прилетающие на ваши кормушки зимой, вернутся летом, чтобы помочь вам в борьбе с насекомыми-вредителями. Они активно очищают сады и огороды от личинок и жуков, снижая необходимость применения химических средств.
— К тому же, сооружение кормушек и наблюдение за птицами — отличная возможность провести время с детьми, прививая им любовь к природе и уважение к окружающему миру, — отмечает специалисты сайта «Огород».
Подкармливая птиц зимой, вы способствуете сохранению биоразнообразия. Это особенно важно в городской среде, где естественные места обитания и корма становятся всё менее доступными для пернатых.
Прежде чем приступить к подкормке, важно понимать, что не вся пища, которая кажется подходящей, безопасна для птиц. Вот несколько базовых рекомендаций:
Не перекармливайте: ваша задача — помочь птицам пережить зиму, а не сделать их полностью зависимыми от подкормки.
Кормушка должна быть безопасной: располагайте её так, чтобы птицы были защищены от хищников, например, кошек. Высота не менее 1,5 метра от земли — оптимальный вариант.
Регулярность важна: если вы начали подкармливать птиц, продолжайте до конца зимы, чтобы они не остались без привычного источника пищи.
Следите за чистотой кормушки: грязь и остатки старого корма могут стать причиной заболеваний у птиц.
Многие продукты из нашего рациона смертельно опасны для птиц. Солёные, сладкие, жареные и испорченные продукты категорически запрещены. Например, хлебобулочные изделия, особенно свежий хлеб, вызывают у птиц брожение в желудке и могут стать причиной гибели. Плесневелые крупы или остатки пищи со стола также под строгим запретом — токсины и добавки губительны для пернатых.
— Некоторые думают, что птицы смогут съесть всё, что им предложат, но это не так. Их организмы чувствительны к многим веществам, — подчёркивает орнитолог на канале ТРК.
Кормление неподходящими продуктами может нанести больше вреда, чем пользы, поэтому важно внимательно подходить к выбору корма.
Теперь перейдём к списку того, чем действительно стоит кормить птиц:
Семечки подсолнуха: лучший вариант — сырые и несолёные. Жареные семечки теряют свои полезные свойства и становятся слишком жирными для птичьего организма.
Тыквенные и арбузные семечки: богаты маслами и микроэлементами, которые особенно ценны в холодное время года.
Дроблёные орехи: фундук или грецкие орехи, измельчённые на мелкие кусочки, привлекут дятлов, сойки и других крупных птиц.
Крупы: подойдут овёс, просо и пшеница. Однако крупы должны быть сырыми и не крупными, чтобы птицы могли их переварить.
Сухофрукты и ягоды: яблоки, курага, изюм, а также сушёные ягоды рябины и калины станут отличным угощением.
Животные жиры: несолёное сало или замороженное сливочное масло — деликатес для синиц.
Специальные кормовые смеси: их можно приобрести в магазинах для птиц — они сбалансированы и подходят для разных видов.
Необязательно покупать дорогие кормушки. Подойдут пластиковые бутылки, фанера или даже упаковки от молочных продуктов. Главное — чтобы конструкция была устойчивой и безопасной.
Самая важная часть — это надёжность. Птицы не выбирают кормушку за её внешний вид, им важна лишь возможность легко добраться до корма, — добавляет Василий Вишневский, блогер и любитель птиц.
Для изготовления кормушки можно использовать подручные материалы. Например, пластиковая бутылка, у которой вырезана боковая часть, или старая коробка. Превратите их в стильный элемент сада с помощью красок или декоративных элементов. Важно, чтобы кормушка не протекала и была защищена от ветра и осадков.
Чтобы разнообразить рацион пернатых, можно сделать подвесные лакомства. Нанижите на нитку кусочки яблок, сушёные ягоды и орехи, затем повесьте их на ветки деревьев. Такие гирлянды украсят ваш сад и станут вкусной приманкой для птиц.
Соберите с детьми шишки, обмажьте их несолёным сливочным маслом и обваляйте в смеси семечек и круп. Затем развесьте их в саду — птицы точно оценят вашу заботу.
Можно создать «птичий пирог»: смешайте топлёное сливочное масло с семечками, сухофруктами и орехами, залейте смесь в небольшую форму и оставьте застывать. Такой корм легко повесить на дерево.
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