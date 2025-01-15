Как правильно помочь птицам зимой: подкармливаем пернатых в саду

Семечки подсолнуха: лучший вариант — сырые и несолёные. Жареные семечки теряют свои полезные свойства и становятся слишком жирными для птичьего организма.

Тыквенные и арбузные семечки: богаты маслами и микроэлементами, которые особенно ценны в холодное время года.

Дроблёные орехи: фундук или грецкие орехи, измельчённые на мелкие кусочки, привлекут дятлов, сойки и других крупных птиц.

Крупы: подойдут овёс, просо и пшеница. Однако крупы должны быть сырыми и не крупными, чтобы птицы могли их переварить.

Сухофрукты и ягоды: яблоки, курага, изюм, а также сушёные ягоды рябины и калины станут отличным угощением.

Животные жиры: несолёное сало или замороженное сливочное масло — деликатес для синиц.