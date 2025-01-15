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Posted 15 января, 11:00

Published 15 января, 11:00

Modified 15 января, 11:00

Updated 15 января, 11:00

Как правильно помочь птицам зимой: подкармливаем пернатых в саду

Как правильно помочь птицам зимой: подкармливаем пернатых в саду

15 января 2025, 11:00
Фото: 1MI. Как правильно помочь птицам зимой: подкармливаем пернатых в саду
С приходом зимы птицам становится сложнее находить пищу. Замерзшая земля и покрытые снегом деревья лишают их привычных источников корма. Однако, если подойти к вопросу с умом, вы сможете поддержать пернатых соседей, не навредив им. Забота о птицах — это не только полезно, но и увлекательно.

Забота о птицах — это не только добрый поступок, но и практическая выгода. Многие птицы, прилетающие на ваши кормушки зимой, вернутся летом, чтобы помочь вам в борьбе с насекомыми-вредителями. Они активно очищают сады и огороды от личинок и жуков, снижая необходимость применения химических средств.

— К тому же, сооружение кормушек и наблюдение за птицами — отличная возможность провести время с детьми, прививая им любовь к природе и уважение к окружающему миру, — отмечает специалисты сайта «Огород».

Подкармливая птиц зимой, вы способствуете сохранению биоразнообразия. Это особенно важно в городской среде, где естественные места обитания и корма становятся всё менее доступными для пернатых.

Важные правила зимнего кормления

Прежде чем приступить к подкормке, важно понимать, что не вся пища, которая кажется подходящей, безопасна для птиц. Вот несколько базовых рекомендаций:

  1. Не перекармливайте: ваша задача — помочь птицам пережить зиму, а не сделать их полностью зависимыми от подкормки.

  2. Кормушка должна быть безопасной: располагайте её так, чтобы птицы были защищены от хищников, например, кошек. Высота не менее 1,5 метра от земли — оптимальный вариант.

  3. Регулярность важна: если вы начали подкармливать птиц, продолжайте до конца зимы, чтобы они не остались без привычного источника пищи.

  4. Следите за чистотой кормушки: грязь и остатки старого корма могут стать причиной заболеваний у птиц.

Важные правила зимнего кормления
Важные правила зимнего кормления. Фото: Изображение Midjourney

Чем нельзя кормить птиц

Многие продукты из нашего рациона смертельно опасны для птиц. Солёные, сладкие, жареные и испорченные продукты категорически запрещены. Например, хлебобулочные изделия, особенно свежий хлеб, вызывают у птиц брожение в желудке и могут стать причиной гибели. Плесневелые крупы или остатки пищи со стола также под строгим запретом — токсины и добавки губительны для пернатых.

— Некоторые думают, что птицы смогут съесть всё, что им предложат, но это не так. Их организмы чувствительны к многим веществам, — подчёркивает орнитолог на канале ТРК.

Кормление неподходящими продуктами может нанести больше вреда, чем пользы, поэтому важно внимательно подходить к выбору корма.

Полезный корм для птиц

Теперь перейдём к списку того, чем действительно стоит кормить птиц:

  1. Семечки подсолнуха: лучший вариант — сырые и несолёные. Жареные семечки теряют свои полезные свойства и становятся слишком жирными для птичьего организма.

  2. Тыквенные и арбузные семечки: богаты маслами и микроэлементами, которые особенно ценны в холодное время года.

  3. Дроблёные орехи: фундук или грецкие орехи, измельчённые на мелкие кусочки, привлекут дятлов, сойки и других крупных птиц.

  4. Крупы: подойдут овёс, просо и пшеница. Однако крупы должны быть сырыми и не крупными, чтобы птицы могли их переварить.

  5. Сухофрукты и ягоды: яблоки, курага, изюм, а также сушёные ягоды рябины и калины станут отличным угощением.

  6. Животные жиры: несолёное сало или замороженное сливочное масло — деликатес для синиц.

  7. Специальные кормовые смеси: их можно приобрести в магазинах для птиц — они сбалансированы и подходят для разных видов.

Чем нельзя кормить птиц
Чем нельзя кормить птиц. Фото: Изображение Midjourney

Как сделать простую кормушку

Необязательно покупать дорогие кормушки. Подойдут пластиковые бутылки, фанера или даже упаковки от молочных продуктов. Главное — чтобы конструкция была устойчивой и безопасной.

Самая важная часть — это надёжность. Птицы не выбирают кормушку за её внешний вид, им важна лишь возможность легко добраться до корма, — добавляет Василий Вишневский, блогер и любитель птиц.

Для изготовления кормушки можно использовать подручные материалы. Например, пластиковая бутылка, у которой вырезана боковая часть, или старая коробка. Превратите их в стильный элемент сада с помощью красок или декоративных элементов. Важно, чтобы кормушка не протекала и была защищена от ветра и осадков.

Интересные идеи для привлечения птиц

Чтобы разнообразить рацион пернатых, можно сделать подвесные лакомства. Нанижите на нитку кусочки яблок, сушёные ягоды и орехи, затем повесьте их на ветки деревьев. Такие гирлянды украсят ваш сад и станут вкусной приманкой для птиц.

Соберите с детьми шишки, обмажьте их несолёным сливочным маслом и обваляйте в смеси семечек и круп. Затем развесьте их в саду — птицы точно оценят вашу заботу.

Можно создать «птичий пирог»: смешайте топлёное сливочное масло с семечками, сухофруктами и орехами, залейте смесь в небольшую форму и оставьте застывать. Такой корм легко повесить на дерево.

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#Ольга Харина#Животные#Живая природа#Все материалы авторов#Птицы#КЦ#Кормовые культуры
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