Горный участок дороги Архангельское-Кулмасово обеспечили интернетом

Posted 15 января, 07:38
Published 15 января, 07:38
Modified 15 января, 07:40
Updated 15 января, 07:40
Участок дороги, соединяющей села Архангельское и Кулмасово, обеспечен устойчивым покрытием сети мобильного интернета и голосовой связью. Эта дорога используется как для транспортировки грузов, так и для пассажирских перевозок.
— Мы продолжаем обеспечивать сложный и одновременно красивый горный участок дороги. Ежегодно сюда стекаются туристы, чтобы посетить такие привлекательные места, как Инзерские зубчатки и известный курорт Абзаково. Наличие стабильной мобильной связи и интернета вдоль автомагистралей играет важную роль не только в удобстве для туристов, которые могут делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигационными сервисами и другими цифровыми платформами, но и в обеспечении безопасности. Быстрая связь необходима для того, чтобы в экстренных ситуациях, например, при авариях, обращаться за помощью, что особенно важно в горной местности, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.