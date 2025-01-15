Горный участок дороги Архангельское-Кулмасово обеспечили интернетом

— Мы продолжаем обеспечивать сложный и одновременно красивый горный участок дороги. Ежегодно сюда стекаются туристы, чтобы посетить такие привлекательные места, как Инзерские зубчатки и известный курорт Абзаково. Наличие стабильной мобильной связи и интернета вдоль автомагистралей играет важную роль не только в удобстве для туристов, которые могут делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигационными сервисами и другими цифровыми платформами, но и в обеспечении безопасности. Быстрая связь необходима для того, чтобы в экстренных ситуациях, например, при авариях, обращаться за помощью, что особенно важно в горной местности, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.