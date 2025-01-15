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Posted 15 января, 07:38

Published 15 января, 07:38

Modified 15 января, 07:40

Updated 15 января, 07:40

Горный участок дороги Архангельское-Кулмасово обеспечили интернетом

Горный участок дороги Архангельское-Кулмасово обеспечили интернетом

15 января 2025, 07:38
Фото: МТС.
Новое телеком-оборудование установлено на участке дороги Архангельское-Кулмасово, а также в четырех прилегающих населенных пунктах. Появление базовых станций также позволило улучшить качество связи в деревнях Культабан, Тереклы, Кургаш, Усаклы, Кулмасово, где проживает более 1500 человек.

Участок дороги, соединяющей села Архангельское и Кулмасово, обеспечен устойчивым покрытием сети мобильного интернета и голосовой связью. Эта дорога используется как для транспортировки грузов, так и для пассажирских перевозок.

— Мы продолжаем обеспечивать сложный и одновременно красивый горный участок дороги. Ежегодно сюда стекаются туристы, чтобы посетить такие привлекательные места, как Инзерские зубчатки и известный курорт Абзаково. Наличие стабильной мобильной связи и интернета вдоль автомагистралей играет важную роль не только в удобстве для туристов, которые могут делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигационными сервисами и другими цифровыми платформами, но и в обеспечении безопасности. Быстрая связь необходима для того, чтобы в экстренных ситуациях, например, при авариях, обращаться за помощью, что особенно важно в горной местности, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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