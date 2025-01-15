Фрезеровщика затянуло в станок — заплатит завод

Posted 15 января, 16:38
Published 15 января, 16:38
Modified 15 января, 16:38
Updated 15 января, 16:38
Эксперты Государственной инспекции труда Башкирии отчитались об итогах расследования несчастного случая. Он произошел 11 ноября 2024 года на механическом участке ООО «Стерлитамакский завод технологического машиностроения».
После обработки детали 28-летний работник начал проверять её качество (измерять глубину канавки), не выключив станок. Отвлекшись на чертёж, он задел вращающуюся фрезу правым рукавом, и его руку затянуло в работающий механизм. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на машине скорой помощи. Врачи ему диагностировали тяжёлую травму предплечья. Смогли ли медики сохранить рабочему руку — не сообщается.
— Комиссия по расследованию инцидента установила, что фрезеровщик был допущен к работе без прохождения необходимого обучения по охране труда. Инструктаж провёл начальник участка, который сам не прошёл обучение в полном объёме, — сообщает пресс-служба ГИТ РБ.
За нарушения требований охраны труда на завод возложили взыскание. Материалы расследования были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц. Они могут понести персональную ответственность.
Фрезеровщики — это специалисты, которые занимаются обработкой различных материалов с помощью фрезерного станка. Их работа требует высокой точности и внимания, а также может быть связана с определёнными рисками и опасностями.
Одной из основных опасностей профессии фрезеровщика является возможность получения травм при работе со станком. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к порезам, ушибам, переломам и другим травмам. Кроме того, длительное пребывание в неудобной позе может вызвать проблемы со здоровьем, такие как боли в спине, шее и запястьях.
Ещё одна опасность профессии фрезеровщика связана с возможностью поражения электрическим током. Работа со станком требует подключения к электросети, и при несоблюдении правил безопасности может произойти удар током.
Также фрезеровщики могут столкнуться с риском отравления парами металла или других материалов, используемых в работе. При отсутствии вентиляции или использовании неисправного оборудования это может привести к ухудшению здоровья.
Напомним, ранее в Стерлитамаке во время катания на «ватрушке» школьница получила тяжелые травмы. Она скатилась на тюбинге с опасного склона и влетела в столб.