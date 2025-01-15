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Posted 15 января, 16:38

Published 15 января, 16:38

Modified 15 января, 16:38

Updated 15 января, 16:38

Фрезеровщик покалечился на заводе в Башкирии

Фрезеровщика затянуло в станок — заплатит завод

15 января 2025, 16:38
Фото: 1MI.

Фрезеровщик покалечился на заводе в Башкирии

Причиной получения тяжелой травмы стал поверхностный инструктаж от неквалифицированных начальников, сообщает в среду, 15 января, Гострудинспекция Республики Башкортостан.

Эксперты Государственной инспекции труда Башкирии отчитались об итогах расследования несчастного случая. Он произошел 11 ноября 2024 года на механическом участке ООО «Стерлитамакский завод технологического машиностроения».

После обработки детали 28-летний работник начал проверять её качество (измерять глубину канавки), не выключив станок. Отвлекшись на чертёж, он задел вращающуюся фрезу правым рукавом, и его руку затянуло в работающий механизм. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на машине скорой помощи. Врачи ему диагностировали тяжёлую травму предплечья. Смогли ли медики сохранить рабочему руку — не сообщается.

— Комиссия по расследованию инцидента установила, что фрезеровщик был допущен к работе без прохождения необходимого обучения по охране труда. Инструктаж провёл начальник участка, который сам не прошёл обучение в полном объёме, — сообщает пресс-служба ГИТ РБ.

За нарушения требований охраны труда на завод возложили взыскание. Материалы расследования были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц. Они могут понести персональную ответственность.

Фрезеровщики — это специалисты, которые занимаются обработкой различных материалов с помощью фрезерного станка. Их работа требует высокой точности и внимания, а также может быть связана с определёнными рисками и опасностями.

Одной из основных опасностей профессии фрезеровщика является возможность получения травм при работе со станком. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к порезам, ушибам, переломам и другим травмам. Кроме того, длительное пребывание в неудобной позе может вызвать проблемы со здоровьем, такие как боли в спине, шее и запястьях.

Ещё одна опасность профессии фрезеровщика связана с возможностью поражения электрическим током. Работа со станком требует подключения к электросети, и при несоблюдении правил безопасности может произойти удар током.

Также фрезеровщики могут столкнуться с риском отравления парами металла или других материалов, используемых в работе. При отсутствии вентиляции или использовании неисправного оборудования это может привести к ухудшению здоровья.

Койку в палате вместо веселья получила школьница из Стерлитамака
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Напомним, ранее в Стерлитамаке во время катания на «ватрушке» школьница получила тяжелые травмы. Она скатилась на тюбинге с опасного склона и влетела в столб.

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