Фрезеровщика затянуло в станок — заплатит завод

Одной из основных опасностей профессии фрезеровщика является возможность получения травм при работе со станком. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к порезам, ушибам, переломам и другим травмам. Кроме того, длительное пребывание в неудобной позе может вызвать проблемы со здоровьем, такие как боли в спине, шее и запястьях.