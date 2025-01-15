Два моста в Уфе оценили в ₽130 млрд

Напомним, в начале 2025 года власти Уфы озвучили планы о развитии дорожно-транспортной сети города на ближайшие 17 лет. Так, к 2042 году к Уфе хотят построить легкое метро, 13 мостов и более 60 иных объектов. На реализацию амбициозных планов в ценах 2024 года нужно ₽253 млрд. Итоговая стоимость с течением времени и учетом инфляции может вырасти кратно.