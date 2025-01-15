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Posted 15 января, 11:26

Published 15 января, 11:26

Modified 15 января, 11:28

Updated 15 января, 11:28

Два моста в Уфе оценили в ₽130 млрд

Два моста в Уфе оценили в ₽130 млрд

15 января 2025, 11:26
Фото: 1MI.
Перспективы корректировки дорожного движения в столице Башкирии огласили в региональном правительстве в среду, 15 января.

В 2025 году в Уфе планируется начать строительство двух мостов. Общая стоимость проектов составляет ₽130,9 млрд. Об этом сообщил Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра и министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, на заседании правительства .

— В 2025 году в Уфе планируется реализовать как минимум два крупных проекта в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Один из них — строительство мостового перехода через реку Белую, который соединит федеральную трассу Р-240. Стоимость проекта составит 74,5 миллиарда рублей, — уточнил Рустам Муратов. — Также планируется построить автомобильную дорогу с мостовым переходом через Белую в районе улицы Интернациональной. Стоимость проекта — 56,4 миллиарда рублей.

Как сообщил Муратов, по итогам 2025 года, если сделки с инвесторами состоятся, Республика Башкортостан должна войти в пятёрку лидеров по развитию государственно-частного партнёрства в России. Если не по количеству проектов, то по их стоимости.

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — это сотрудничество между государственными органами и частным сектором с целью реализации проектов, которые требуют объединённых ресурсов, знаний и опыта. Такие проекты могут быть направлены на развитие инфраструктуры, предоставление общественных услуг или реализацию других инициатив, которые обычно требуют значительных инвестиций.

В рамках ГЧП государство может предоставить частному сектору определённые права и льготы, такие как долгосрочные контракты, налоговые каникулы или гарантии по кредитам. В свою очередь, частный сектор вносит свои знания, технологии, финансовые ресурсы и управленческий опыт.

ГЧП позволяет объединить ресурсы и компетенции государства и частного сектора для реализации проектов, которые могут быть слишком дорогостоящими или сложными для реализации одной стороной. Это также способствует развитию инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг.

Примеры проектов ГЧП включают строительство и эксплуатацию дорог, школ, больниц, аэропортов, парков и других объектов инфраструктуры. Например, именно так в Башкирии сейчас строят две крупные школы.

Однако важно отметить, что успешность ГЧП зависит от множества факторов, включая качество планирования, управления и контроля за проектом.

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Напомним, в начале 2025 года власти Уфы озвучили планы о развитии дорожно-транспортной сети города на ближайшие 17 лет. Так, к 2042 году к Уфе хотят построить легкое метро, 13 мостов и более 60 иных объектов. На реализацию амбициозных планов в ценах 2024 года нужно ₽253 млрд. Итоговая стоимость с течением времени и учетом инфляции может вырасти кратно.

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