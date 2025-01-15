Чем опасен отказ от жирной и соленой еды? Выяснили у кардиологов

Posted 15 января, 03:46
Published 15 января, 03:46
Modified 15 января, 03:46
Updated 15 января, 03:46
Кардиологи считают, что жиры получили репутацию вредной пищи совершенно незаслуженно:
«Жиры полезны человеку, как источник энергии и строительный материал для клеточных мембран. Они нужны для синтеза гормонов. А еще жиры обеспечивают транспортировку жирорастворимых витаминов — А, Е, Д, К, и способствуют их усвоению», — объясняет кардиолог Людмила Фролова.
Однако, кардиологи предупреждают, что чрезмерное употребление жирной и соленой пищи вредно и даже опасно, и приводит к проблемам со здоровьем сердца.
Соленая пища вредна человеку, поскольку задерживает жидкость в организме, тем самым провоцируя отечность и способствуя повышению артериального давления. То есть, избыток соли провоцирует развитие заболеваний сердца и сосудов. Врачи рекомендуют следить за нормой употребления соли и стараться заменить ее натуральными приправами и специями.
Чрезмерное употребление жиров, по данным ВОЗ, приводит к накоплению вредного холестерина в сосудах, образованию так называемых «холестериновых бляшек». Это повышает риск развития инфарктов и инсультов, образования злокачественных опухолей.
Кроме того, согласно последним исследованиям, если клетки мозга замещаются жировыми, то в пожилом возрасте могут возникнуть когнитивные проблемы и развиться деменция.
Жесткие ограничения и диеты вредны человеку, поскольку это стресс для организма. Полный отказ от жирного и соленого, запреты на те или иные продукты усугубляют тревожные состояния, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов, считает кардиолог Анна Корневич.
По мнению врача, нужно не запрещать вредные продукты, а работать над тем, чтоб человеку самому хотелось правильно и полезно питаться. Кардиологи советуют потреблять больше продуктов с ненасыщенными жирными кислотами. Именно они полезны для здоровья.
Например, в этот список входят жирная рыба и растительные масла. Причем, по мнению диетологов, конопляное и льняное масло содержат больше полезных для здоровья сердца и сосудов омега-3 жирных кислот, чем популярное оливковое масло. А самой доступной и полезной рыбой считается мойва — очень питательная и доступная по цене.
Но есть и вредные жиры, употребление которых лучше ограничить. Это жирные сорта мяса и молочные продукты с высоким процентом жирности, сало, белый и молочный шоколад. Количество такой пищи, по мнению диетологов, не должно превышать 10% от суточной калорийности продуктов.
Важно! Нельзя полностью убирать из рациона жирную пищу. Но ее объем должен составлять примерно 1 г жиров на 1 кг массы тела. То есть, при весе в 60 кг нужно употреблять в день не более 60 г жиров.
Жиры играют ключевую роль в нашем рационе, обеспечивая организм необходимыми нутриентами. Однако их качество и количество имеют решающее значение. Неправильный выбор жирной пищи, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать негативных последствий, важно следовать рекомендациям специалистов и подходить к выбору продуктов с умом.
Жирная пища может быть как полезной, так и опасной для здоровья — всё зависит от её качества, способа приготовления и количества. Чтобы извлечь максимум пользы, выбирайте продукты с натуральными жирами, избегайте трансжиров и жареных блюд, а также помните о балансе в рационе. Правильное питание — залог здоровья и долголетия.