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Posted 15 января, 03:46

Published 15 января, 03:46

Modified 15 января, 03:46

Updated 15 января, 03:46

Чем опасен отказ от жирной и соленой еды? Выяснили у кардиологов

Чем опасен отказ от жирной и соленой еды? Выяснили у кардиологов

15 января 2025, 03:46
Фото: freepik.com. Чем опасен отказ от жирной и соленой еды? Выяснили у кардиологов
Миллионы людей отказываются от соленого и жирного в погоне за здоровьем и долголетием. Однако, кардиологи и диетологи считают, что жесткие ограничения могут нанести вред организму.

Почему нельзя отказываться от жирной пищи

Кардиологи считают, что жиры получили репутацию вредной пищи совершенно незаслуженно:

  • При отказе от жирной пищи у человека нарушаются некоторые защитные функции. Ведь жиры окружают многие важные органы, тем самым защищая их от механических травм и повреждений.
  • Отказ от жиров отражается и на внешнем виде человека — кожа становится тусклой и сухой, в дерме развиваются воспалительные процессы.
  • Дефицит жиров вызывает усталость, сказывается на работоспособности человека — ухудшается мозговая деятельность и работа мышц.
  • Нехватка жиров наносит вред нервной системе: появляется чувство тревожности, апатия.
  • При недостатке жиров ухудшается синтез мужских и женских половых гормонов, ослабевает иммунитет.
«Жиры полезны человеку, как источник энергии и строительный материал для клеточных мембран. Они нужны для синтеза гормонов. А еще жиры обеспечивают транспортировку жирорастворимых витаминов — А, Е, Д, К, и способствуют их усвоению», — объясняет кардиолог Людмила Фролова.

Однако, кардиологи предупреждают, что чрезмерное употребление жирной и соленой пищи вредно и даже опасно, и приводит к проблемам со здоровьем сердца.

Дефицит жиров вызывает усталость, сказывается на работоспособности человека — ухудшается мозговая деятельность и работа мышц
Дефицит жиров вызывает усталость, сказывается на работоспособности человека — ухудшается мозговая деятельность и работа мышц. Фото: freepik.com

Почему жирное и соленое вредно

Соленая пища вредна человеку, поскольку задерживает жидкость в организме, тем самым провоцируя отечность и способствуя повышению артериального давления. То есть, избыток соли провоцирует развитие заболеваний сердца и сосудов. Врачи рекомендуют следить за нормой употребления соли и стараться заменить ее натуральными приправами и специями.

Чрезмерное употребление жиров, по данным ВОЗ, приводит к накоплению вредного холестерина в сосудах, образованию так называемых «холестериновых бляшек». Это повышает риск развития инфарктов и инсультов, образования злокачественных опухолей.

Кроме того, согласно последним исследованиям, если клетки мозга замещаются жировыми, то в пожилом возрасте могут возникнуть когнитивные проблемы и развиться деменция.

Соленая пища вредна человеку, поскольку задерживает жидкость в организме, тем самым провоцируя отечность и способствуя повышению АД
Соленая пища вредна человеку, поскольку задерживает жидкость в организме, тем самым провоцируя отечность и способствуя повышению АД. Фото: freepik.com

Есть или не есть жирную пищу?

Жесткие ограничения и диеты вредны человеку, поскольку это стресс для организма. Полный отказ от жирного и соленого, запреты на те или иные продукты усугубляют тревожные состояния, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов, считает кардиолог Анна Корневич.

По мнению врача, нужно не запрещать вредные продукты, а работать над тем, чтоб человеку самому хотелось правильно и полезно питаться. Кардиологи советуют потреблять больше продуктов с ненасыщенными жирными кислотами. Именно они полезны для здоровья.

Например, в этот список входят жирная рыба и растительные масла. Причем, по мнению диетологов, конопляное и льняное масло содержат больше полезных для здоровья сердца и сосудов омега-3 жирных кислот, чем популярное оливковое масло. А самой доступной и полезной рыбой считается мойва — очень питательная и доступная по цене.

Но есть и вредные жиры, употребление которых лучше ограничить. Это жирные сорта мяса и молочные продукты с высоким процентом жирности, сало, белый и молочный шоколад. Количество такой пищи, по мнению диетологов, не должно превышать 10% от суточной калорийности продуктов.

Важно! Нельзя полностью убирать из рациона жирную пищу. Но ее объем должен составлять примерно 1 г жиров на 1 кг массы тела. То есть, при весе в 60 кг нужно употреблять в день не более 60 г жиров.

Полный отказ от жирного и соленого, запреты на те или иные продукты усугубляют тревожные состояния, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов
Полный отказ от жирного и соленого, запреты на те или иные продукты усугубляют тревожные состояния, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов. Фото: freepik.com

Как правильно есть жирное — советы диетологов

Жиры играют ключевую роль в нашем рационе, обеспечивая организм необходимыми нутриентами. Однако их качество и количество имеют решающее значение. Неправильный выбор жирной пищи, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать негативных последствий, важно следовать рекомендациям специалистов и подходить к выбору продуктов с умом.

  • Откажитесь от трансжиров: маргарина, чипсов, майонеза, колбасных изделий и копченостей, сухариков, попкорна, фастфуда, сладостей.
  • Следите за количеством потребляемых жиров, старайтесь, чтоб в рационе было больше продуктов растительного происхождения.
  • Ограничьте потребление сладких продуктов и чрезмерно соленой пищи — именно такая пища ведет к ожирению и проблемам с сердцем.
  • Не ешьте жирную пищу на ночь и уберите из рациона жареные блюда. Такая пища вредна, поскольку создает нагрузку на ЖКТ, может привести к патологиям желудка и поджелудочной железы, увеличивает риск возникновения колоректального рака.
  • Умерьте количество обезжиренных продуктов. По мнению диетологов, такие продукты, как обезжиренный майонез или мороженое, вредны, поскольку производители замещают в них жир на опасные для здоровья эмульгаторы.
Ограничьте потребление сладких продуктов и чрезмерно соленой пищи — именно такая пища ведет к ожирению и проблемам с сердцем
Ограничьте потребление сладких продуктов и чрезмерно соленой пищи — именно такая пища ведет к ожирению и проблемам с сердцем. Фото: freepik.com

Жирная пища может быть как полезной, так и опасной для здоровья — всё зависит от её качества, способа приготовления и количества. Чтобы извлечь максимум пользы, выбирайте продукты с натуральными жирами, избегайте трансжиров и жареных блюд, а также помните о балансе в рационе. Правильное питание — залог здоровья и долголетия.

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