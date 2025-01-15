Бойцы СВО отдохнут на ₽100 млн в Башкирии

Также на повестке дня остро стоит вопрос обеспечения земельными участками льготных категорий граждан, включая ветеранов СВО и семьи погибших. В начале 2025 года в очереди на получение земли стоят более 18 тысяч человек, из них почти 300 — это участники СВО и члены их семей. Премьер-министр РБ Андрей Назаров подчеркнул необходимость объединения усилий для решения этой проблемы.