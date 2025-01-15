Бойцы СВО отдохнут на ₽100 млн в Башкирии

Posted 15 января, 05:12
Published 15 января, 05:12
Modified 15 января, 07:45
Updated 15 января, 07:45
Власти Башкирии продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. На заседании Правительства Башкирии обсуждались планы на 2025 год, и одной из ключевых тем стала социальная поддержка. Замминистра Минземимущества РБ Наталья Полянская сообщила, что 100 миллионов рублей будет направлено на обеспечение санаторно-курортным лечением более 2500 бойцов СВО.
Также на повестке дня остро стоит вопрос обеспечения земельными участками льготных категорий граждан, включая ветеранов СВО и семьи погибших. В начале 2025 года в очереди на получение земли стоят более 18 тысяч человек, из них почти 300 — это участники СВО и члены их семей. Премьер-министр РБ Андрей Назаров подчеркнул необходимость объединения усилий для решения этой проблемы.
Также продолжается работа по выдаче единовременных денежных выплат вместо земельных участков. По итогам 2024 года, 80% льготников уже получили либо землю, либо выплату. Власти планируют активизировать работу в этом направлении.
Как ранее сообщал Mkset, Галина из Белебея поверила уфимскому адвокату Роману Петрову в то, что он поможет ее больному сыну не поехать в зону СВО.