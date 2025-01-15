Беременным уфимкам выдают по ₽17`000

Posted 15 января, 10:58
Published 15 января, 10:58
Modified 15 января, 11:08
Updated 15 января, 11:08
Единое пособие для беременных рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе. Ранее Mkset сообщил, что с 1 января 2025 прожиточный минимум в Башкирии подняли аж на ₽2`000 — ₽17`202. Соответственно, размер пособий для будущих мам теперь на том же уровне.
Однако стоит напомнить, что такие «золотые горы» доступны не всем беременным — некоторые могут получать только по 75% и 50% от пособия. В Башкирии пособие рассчитывается на основе нескольких факторов:
Чтобы узнать, какой размер выплат положен женщине и получить само пособие, необходимо обратиться в региональное отделение Соцфонда.