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Posted 15 января, 10:58

Published 15 января, 10:58

Modified 15 января, 11:08

Updated 15 января, 11:08

Беременным уфимкам выдают по ₽17`000

Беременным уфимкам выдают по ₽17`000

15 января 2025, 10:58
Фото: 1MI.
Размер пособий для беременных женщин увеличили в Башкирии, сообщили в региональном отделении Соцфонда в среду, 15 января.

Единое пособие для беременных рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе. Ранее Mkset сообщил, что с 1 января 2025 прожиточный минимум в Башкирии подняли аж на ₽2`000 — ₽17`202. Соответственно, размер пособий для будущих мам теперь на том же уровне.

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Однако стоит напомнить, что такие «золотые горы» доступны не всем беременным — некоторые могут получать только по 75% и 50% от пособия. В Башкирии пособие рассчитывается на основе нескольких факторов:

  • Стаж работы: Для получения пособия необходимо иметь определенный трудовой стаж. Чем больше стаж, тем выше размер пособия.
  • Средний заработок: Пособие рассчитывается на основе среднего заработка женщины за определенный период, обычно за два года.
  • Количество детей: Если женщина ожидает не одного, а нескольких детей, размер пособия может увеличиваться.

Чтобы узнать, какой размер выплат положен женщине и получить само пособие, необходимо обратиться в региональное отделение Соцфонда.

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