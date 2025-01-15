Беременным уфимкам выдают по ₽17`000

Единое пособие для беременных рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе. Ранее Mkset сообщил, что с 1 января 2025 прожиточный минимум в Башкирии подняли аж на ₽2`000 — ₽17`202. Соответственно, размер пособий для будущих мам теперь на том же уровне.