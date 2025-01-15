Башкирские медики попали под статью

Posted 15 января, 05:31
Published 15 января, 05:31
Modified 15 января, 09:55
Updated 15 января, 09:55
Федеральная антимонопольная служба Башкирии отреагировала на жалобу компании «Мединформ», которая указала на странности в совместной закупке расходных материалов для накостного остеосинтеза, предназначенных для нужд 24 медучреждений. Сумма контракта внушительная — более 61,6 миллионов рублей.
Однако, как выяснилось, проблема кроется в деталях, точнее, в размерах. УФАС провело проверку и обнаружило, что в документации закупок присутствуют противоречия в требованиях к размерам необходимых медизделий. Иными словами, больницам нужны одни размеры, а в документах указаны другие.
В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset прокомментировали новость. там отметили, что закупка проводилась в рамках централизации приобретения медицинских изделий ответственным заказчиком ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа. Заявка была размещена через ГК РБ по конкурентной политике совместная закупка расходных материалов для накостного остеосинтеза, предназначенных для нужд 24 медучреждений.
— В процессе проведения закупки ответственным заказчиком обнаружена техническая ошибка (опечатка), а именно, при формировании электронного (структурированного) описания объекта закупки допущено несоответствие значений по характеристикам товара. В пункте «Толщина пластины» было указано «≥15 мм» вместо требуемого в соответствии с файлом электронного документа закупки «Описание объекта закупки» значения «≥1,5 мм». Ответственный заказчик обратился в УФАС по РБ с просьбой о выдачи предписания о возвращении процедуры закупки на стадию подачи заявок в целях приведения извещения в соответствие с потребностями заказчиков. Также в адрес УФАС по РБ поступила жалоба от ООО «МЕДИНФОРМ» о несоответствие значений по вышеуказанной характеристике, — отметили в пресс-службе.
Также в Минздраве подчеркнули, что УФАС по РБ жалобу признала обоснованной, и выдало предписание об устранении допущенных нарушений Закона о контрактной системе. В настоящее время в извещение внесены изменения.
— Такое расхождение недопустимо и нарушает закон о контрактной системе, который требует полной и достоверной информации о закупке, — отмечают специалисты УФАС.
Представители УФАС признали жалобу компании «Мединформ» обоснованной. Теперь 24 башкирским медучреждениям придется отменить результаты этой «несоразмерной» закупки. Помимо этого, им предписано исправить ошибки в документации. Ситуация не останется без последствий. В отношении заказчиков будет возбуждено административное дело, что, вероятно, обернется штрафами.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вынесли приговор мошеннику, провернувшему аферу с квартирой, принадлежавшей умершему человеку.