Башкирские медики попали под статью

— В процессе проведения закупки ответственным заказчиком обнаружена техническая ошибка (опечатка), а именно, при формировании электронного (структурированного) описания объекта закупки допущено несоответствие значений по характеристикам товара. В пункте «Толщина пластины» было указано «≥15 мм» вместо требуемого в соответствии с файлом электронного документа закупки «Описание объекта закупки» значения «≥1,5 мм». Ответственный заказчик обратился в УФАС по РБ с просьбой о выдачи предписания о возвращении процедуры закупки на стадию подачи заявок в целях приведения извещения в соответствие с потребностями заказчиков. Также в адрес УФАС по РБ поступила жалоба от ООО «МЕДИНФОРМ» о несоответствие значений по вышеуказанной характеристике, — отметили в пресс-службе.