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Posted 15 января, 05:31

Published 15 января, 05:31

Modified 15 января, 09:55

Updated 15 января, 09:55

Башкирские медики попали под статью

Башкирские медики попали под статью

15 января 2025, 05:31
Фото: 1MI.
Закупка медицинских изделий для 24 больниц Башкирии на сумму свыше 60 миллионов рублей оказалась под пристальным вниманием антимонопольной службы из-за ошибок в документах, сообщает в среду, 15 января, УФАС по РБ.

Федеральная антимонопольная служба Башкирии отреагировала на жалобу компании «Мединформ», которая указала на странности в совместной закупке расходных материалов для накостного остеосинтеза, предназначенных для нужд 24 медучреждений. Сумма контракта внушительная — более 61,6 миллионов рублей.

Однако, как выяснилось, проблема кроется в деталях, точнее, в размерах. УФАС провело проверку и обнаружило, что в документации закупок присутствуют противоречия в требованиях к размерам необходимых медизделий. Иными словами, больницам нужны одни размеры, а в документах указаны другие.

В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset прокомментировали новость. там отметили, что закупка проводилась в рамках централизации приобретения медицинских изделий ответственным заказчиком ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа. Заявка была размещена через ГК РБ по конкурентной политике совместная закупка расходных материалов для накостного остеосинтеза, предназначенных для нужд 24 медучреждений.

— В процессе проведения закупки ответственным заказчиком обнаружена техническая ошибка (опечатка), а именно, при формировании электронного (структурированного) описания объекта закупки допущено несоответствие значений по характеристикам товара. В пункте «Толщина пластины» было указано «≥15 мм» вместо требуемого в соответствии с файлом электронного документа закупки «Описание объекта закупки» значения «≥1,5 мм». Ответственный заказчик обратился в УФАС по РБ с просьбой о выдачи предписания о возвращении процедуры закупки на стадию подачи заявок в целях приведения извещения в соответствие с потребностями заказчиков. Также в адрес УФАС по РБ поступила жалоба от ООО «МЕДИНФОРМ» о несоответствие значений по вышеуказанной характеристике, — отметили в пресс-службе.

Также в Минздраве подчеркнули, что УФАС по РБ жалобу признала обоснованной, и выдало предписание об устранении допущенных нарушений Закона о контрактной системе. В настоящее время в извещение внесены изменения.

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— Такое расхождение недопустимо и нарушает закон о контрактной системе, который требует полной и достоверной информации о закупке, — отмечают специалисты УФАС.

Представители УФАС признали жалобу компании «Мединформ» обоснованной. Теперь 24 башкирским медучреждениям придется отменить результаты этой «несоразмерной» закупки. Помимо этого, им предписано исправить ошибки в документации. Ситуация не останется без последствий. В отношении заказчиков будет возбуждено административное дело, что, вероятно, обернется штрафами.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вынесли приговор мошеннику, провернувшему аферу с квартирой, принадлежавшей умершему человеку.

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