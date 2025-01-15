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Posted 15 января, 13:29

Published 15 января, 13:29

Modified 15 января, 13:33

Updated 15 января, 13:33

Башкирский боец вернулся калекой из плена ВСУ

Башкирский боец вернулся калекой из плена ВСУ

15 января 2025, 13:29
Фото: 1MI.
Гуманитарный обмен тяжело ранеными бойцами провели Украина и России в среду, 15 января, сообщает Министерство обороны России.

Обмен пленными 15 января 2025 года состоялся между Россией и Украиной по формуле «25 на 25». Сейчас наши солдаты находятся на территории Беларуси, где они получают необходимую медицинскую помощь и психическую поддержку. Вскоре они прибудут в родные регионы на территории России.

В списке обмена пленными 15 января значится и служащие из Республики Башкортостан. Как сообщают Telegram-каналы, в списке обмена значится Николай К. Он родился в 1991 году. Известно, что боец СВО из Башкирии на фронте получил тяжелые ранения. Так, у мужчины изранены и обморожены ноги. Части нижних конечностей ампутированы. Еще один боец из Башкирии поступил на обмен в состоянии средней тяжести. У Тимура Я., 1979 года рождения, оторвана рука, есть переломы. Им предстоят длительные лечения и реабилитация.

Ниже Mkset публикует полный список обмена пленными 15 января 2025 года:

Фото: @dvizhenie_nashvyhod
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