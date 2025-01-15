Башкирский боец вернулся калекой из плена ВСУ

В списке обмена пленными 15 января значится и служащие из Республики Башкортостан. Как сообщают Telegram-каналы, в списке обмена значится Николай К. Он родился в 1991 году. Известно, что боец СВО из Башкирии на фронте получил тяжелые ранения. Так, у мужчины изранены и обморожены ноги. Части нижних конечностей ампутированы. Еще один боец из Башкирии поступил на обмен в состоянии средней тяжести. У Тимура Я., 1979 года рождения, оторвана рука, есть переломы. Им предстоят длительные лечения и реабилитация.