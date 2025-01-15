Автобус с 25 пассажирами разбился на трассе — что известно о жертвах

Также дальнобойщики сталкиваются с проблемами, связанными с отдыхом и питанием в дороге. Длительные поездки могут вызывать утомление и стресс, что может негативно сказаться на здоровье и работоспособности водителя. Кроме того, не всегда есть возможность найти качественное питание и отдых во время поездки.