Жителям Башкирии приходится терпеть

Проблемы с туалетами в общественных местах стали актуальной темой для жителей региона. Так, уфимка в соцсетях обратилась к мэру Ратмиру Мавлиеву с вопросом о нефункционирующих туалетах в лесопарке Лесоводов. По ее словам, туалеты закрыты как на детской, так и на спортивной площадках, а открыт доступ лишь к туалету на поляне для шашлыков. Женщина подчеркнула, что зимой отсутствие туалета особенно неудобно для прогулок с детьми.