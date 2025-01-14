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Posted 14 января, 05:38

Published 14 января, 05:38

Modified 14 января, 10:54

Updated 14 января, 10:54

Уфимцы жалуются на закрытые туалеты

Жителям Башкирии приходится терпеть

14 января 2025, 05:38
Фото: 1MI.

Уфимцы жалуются на закрытые туалеты

Прогулки в обновленных парках Башкирии омрачились неработающими или ужасно грязными общественными туалетами, сообщают во вторник, 14 января, местные жители в социальных сетях.

Проблемы с туалетами в общественных местах стали актуальной темой для жителей региона. Так, уфимка в соцсетях обратилась к мэру Ратмиру Мавлиеву с вопросом о нефункционирующих туалетах в лесопарке Лесоводов. По ее словам, туалеты закрыты как на детской, так и на спортивной площадках, а открыт доступ лишь к туалету на поляне для шашлыков. Женщина подчеркнула, что зимой отсутствие туалета особенно неудобно для прогулок с детьми.

Фото: Telegram

Схожие жалобы поступили и от жителей Салавата, посетивших городскую набережную. По их словам, несмотря на значительные финансовые вложения в благоустройство локации, сложилась удручающая ситуация с общественными туалетами.

Один из туалетов, согласно табличке, «закрыт по техническим причинам». Второй же, по словам жителя, находится в ужасающем состоянии.

— Вонь невообразимая, ощущение, что попал в туалет старого плацкарта по маршруту Москва-Владивосток! Бумаги туалетной нет, корзина закидана черт знает чем, — делится впечатлениями очевидец.
Фото: Черный список Салават

Как ранее сообщал Mkset, любители лыжного спорта в Салавате столкнулись с актом вандализма, который лишил их возможности насладиться зимним отдыхом.

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