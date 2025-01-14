Жителям Башкирии приходится терпеть

Posted 14 января, 05:38
Published 14 января, 05:38
Modified 14 января, 10:54
Updated 14 января, 10:54
Проблемы с туалетами в общественных местах стали актуальной темой для жителей региона. Так, уфимка в соцсетях обратилась к мэру Ратмиру Мавлиеву с вопросом о нефункционирующих туалетах в лесопарке Лесоводов. По ее словам, туалеты закрыты как на детской, так и на спортивной площадках, а открыт доступ лишь к туалету на поляне для шашлыков. Женщина подчеркнула, что зимой отсутствие туалета особенно неудобно для прогулок с детьми.
Схожие жалобы поступили и от жителей Салавата, посетивших городскую набережную. По их словам, несмотря на значительные финансовые вложения в благоустройство локации, сложилась удручающая ситуация с общественными туалетами.
Один из туалетов, согласно табличке, «закрыт по техническим причинам». Второй же, по словам жителя, находится в ужасающем состоянии.
— Вонь невообразимая, ощущение, что попал в туалет старого плацкарта по маршруту Москва-Владивосток! Бумаги туалетной нет, корзина закидана черт знает чем, — делится впечатлениями очевидец.
Как ранее сообщал Mkset, любители лыжного спорта в Салавате столкнулись с актом вандализма, который лишил их возможности насладиться зимним отдыхом.