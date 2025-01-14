Женщину, потерявшую сына на СВО, уговаривают забрать заявление на уфимского адвоката

Сначала он предложил подать иск, чтобы через суд потребовать вернуть деньги за ненадлежащее оказание юридической помощи. Галина отказалась. Тогда новый знакомый поинтересовался, где ее документы по делу, а узнав, что они у юриста, который ей безвозмездно помогает, намекнул на то, что заявление у Бастрыкина нужно забрать, что оно ей никак не поможет. Для чего казаку вмешиваться в это дело? Вопрос пока без ответа.