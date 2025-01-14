Женщину, потерявшую сына на СВО, уговаривают забрать заявление на уфимского адвоката

Posted 14 января, 17:03
Published 14 января, 17:03
Modified 14 января, 19:20
Updated 14 января, 19:20
Напомним, героиня материала Mkset Галина из Белебея поверила уфимскому адвокату Роману Петрову в то, что он поможет ее сыну в конечном итоге остаться дома, оказав юридические услуги. Не бесплатно, а за 450 тысяч рублей.
Парень на тот момент служил в батальоне Достовалова в зоне СВО и приехал домой в отпуск. Он был сильно болен, как и его отец, инвалид-колясочник, и сама Галина, только что перенесшая инсульт. Чуда не произошло, юридические практики не помогли. Ребенка Галины признали дезертиром и отправили на СВО, где он и погиб. Женщина попыталась вернуть деньги, но ей отказали. Накануне она написала заявление к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.
Сегодня ее буквально атаковал в мессенджере некий Евгений Рекрут, сказав, что он местный, белебеевский, судя по соцсетям, казак. Причем мужчина не стал звонить, а начал именно писать.
Сначала он предложил подать иск, чтобы через суд потребовать вернуть деньги за ненадлежащее оказание юридической помощи. Галина отказалась. Тогда новый знакомый поинтересовался, где ее документы по делу, а узнав, что они у юриста, который ей безвозмездно помогает, намекнул на то, что заявление у Бастрыкина нужно забрать, что оно ей никак не поможет. Для чего казаку вмешиваться в это дело? Вопрос пока без ответа.
Редакции Mkset Галина рассказала, что расценивает это как давление и планирует обратиться в правоохранительные органы.