mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 17:03

Published 14 января, 17:03

Modified 14 января, 19:20

Updated 14 января, 19:20

Мать погибшего бойца СВО получает угрозы в Башкирии

Женщину, потерявшую сына на СВО, уговаривают забрать заявление на уфимского адвоката

14 января 2025, 17:03
Фото: 1MI.

Мать погибшего бойца СВО получает угрозы в Башкирии

Сюжет
Дело Романа Петрова
Громкая история с обращением к Александру Бастрыкину получила странное продолжение.

Напомним, героиня материала Mkset Галина из Белебея поверила уфимскому адвокату Роману Петрову в то, что он поможет ее сыну в конечном итоге остаться дома, оказав юридические услуги. Не бесплатно, а за 450 тысяч рублей.

Парень на тот момент служил в батальоне Достовалова в зоне СВО и приехал домой в отпуск. Он был сильно болен, как и его отец, инвалид-колясочник, и сама Галина, только что перенесшая инсульт. Чуда не произошло, юридические практики не помогли. Ребенка Галины признали дезертиром и отправили на СВО, где он и погиб. Женщина попыталась вернуть деньги, но ей отказали. Накануне она написала заявление к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Мама погибшего бойца СВО из Башкирии пожаловалась Бастрыкину на уфимского адвоката
Узнать подробнее

Сегодня ее буквально атаковал в мессенджере некий Евгений Рекрут, сказав, что он местный, белебеевский, судя по соцсетям, казак. Причем мужчина не стал звонить, а начал именно писать.

Казак, Евгений Рекрут
Казак, Евгений Рекрут. Фото: mkset.ru

Сначала он предложил подать иск, чтобы через суд потребовать вернуть деньги за ненадлежащее оказание юридической помощи. Галина отказалась. Тогда новый знакомый поинтересовался, где ее документы по делу, а узнав, что они у юриста, который ей безвозмездно помогает, намекнул на то, что заявление у Бастрыкина нужно забрать, что оно ей никак не поможет. Для чего казаку вмешиваться в это дело? Вопрос пока без ответа.

Фото: mkset.ru

Редакции Mkset Галина рассказала, что расценивает это как давление и планирует обратиться в правоохранительные органы.

Читайте также:
Атака БПЛА на Уфу — что делатьСегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнамМальчиков называют в честь ракет в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Адвокат#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Дезертирство#Белебей#Правоохранительные органы#Мелеуз#Янаул#Бастрыкин#Юридическая помощь#Инсульт#Роман Петров#Дело Романа Петрова#Евгений Рекрут
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика