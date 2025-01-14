Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион перестали считать вахтовым

Posted 14 января, 18:53
Published 14 января, 18:53
Modified 14 января, 18:53
Updated 14 января, 18:53
Замгубернатора Югры отметил, что в текущем году по поручению губернатора были пересмотрены подходы к развитию муниципальных дорог, кратно увеличено финансовое обеспечение и сформирована новая комплексная программа. «Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий, в том числе отдаленных и труднодоступных», — рассказал он.
Чтобы решить эту задачу, в холодное время года в ХМАО организуют автозимники и ледовые переправы, а в летний период пассажироперевозки обеспечиваются с применением речного транспорта по доступным ценам. Водный вид транспорта пользуется среди населения большим спросом. Власти приступили к его модернизации и обновлению подвижного состава. Об этом пишет rg.ru.
Еще один актуальный вид транспорта — авиационный. В округе действует девять аэропортов. Для обеспечения доступных билетов для населения из регионального бюджета выделяются субсидии. Кроме того, расширяется сеть авиаперевозок — не только внутри региона, но и между субъектами Федерации.
По словам Азата Ислаева, строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута завершится очень скоро. Учитывая опережающие темпы строительных работ, они могут быть завершены до конца 2025 года. На сегодняшний день это один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. В его состав входит восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1 758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автомобильных дорог. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, производятся круглосуточно.
Целью строительства моста является перенаправление транспортных потоков в обход города. При его введении в эксплуатацию движение людей и грузов ускорится, будет создано альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесного транспорта. Сооружение возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).
Согласно заявлению Ислаева, по завершении этого проекта в ХМАО начнут работать над проектированием сопоставимого с ним по масштабу моста через Обь возле поселка Андра. Сооружение объединит Ямал и уральские регионы, сократив пробег на участке Екатеринбург — Надым примерно на 500 км. При этом время в пути сократится на 4-5 часов как для автомобилистов, так и для сотрудников служб по доставке грузов для месторождений нефти и газа.