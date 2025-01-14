Замгубернатора Югры Азат Ислаев: Регион перестали считать вахтовым

По словам Азата Ислаева, строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута завершится очень скоро. Учитывая опережающие темпы строительных работ, они могут быть завершены до конца 2025 года. На сегодняшний день это один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. В его состав входит восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1 758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автомобильных дорог. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, производятся круглосуточно.