Загадочного пешехода сбили под Уфой

Сбитого мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Пострадавшему оказали помощь и пытаются установить его личность. А в ГАИ напомнили, что переходить дорогу стоит исключительно на специальных переходах, убедившись в безопасности своего маневра. Также стоит вооружиться светоотражающими элементами на одежде, которые сделают пешехода более заметным и помогут предотвратить трагедию.