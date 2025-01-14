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Posted 14 января, 07:23

Published 14 января, 07:23

Modified 14 января, 10:45

Updated 14 января, 10:45

Внедорожник сбил пешеход у аэропорта «Уфа»

Загадочного пешехода сбили под Уфой

14 января 2025, 07:23
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Внедорожник сбил пешеход у аэропорта «Уфа»

Неожиданно возникший на трассе «Уфа — Аэропорт» пешеход оказался под колесами внедорожника, сообщили в местной Госавтоинспекции во вторник, 14 января.

Накануне вечером понедельника, 13 января, водитель «Ленд Ровера» двигался в сторону аэропорта. Неожиданно под его колесами оказался пешеход, который перебегал дорогу на трассе в неположенном месте.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Сбитого мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Пострадавшему оказали помощь и пытаются установить его личность. А в ГАИ напомнили, что переходить дорогу стоит исключительно на специальных переходах, убедившись в безопасности своего маневра. Также стоит вооружиться светоотражающими элементами на одежде, которые сделают пешехода более заметным и помогут предотвратить трагедию.

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