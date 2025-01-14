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Posted 14 января, 12:46

Published 14 января, 12:46

Modified 14 января, 13:02

Updated 14 января, 13:02

Снегопад ожидают в Уфе

Январь не даст Уфе расслабиться

14 января 2025, 12:46
Фото: 1MI.

Снегопад ожидают в Уфе

В городе по прогнозу погоды на среду, 15 января, ожидается очередной снегопад, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
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Передышка от снегопада в Уфе окажется недолгой. Уже в ночь на среду, 15 января, региональный центр и Башкирию накроет снегопад. Синоптики ожидают, что осадки будут умеренной интенсивности. Снег будет идти с ночи и до вечера среды.

Погода в Уфе завтра, 15 января, ожидается пасмурной. Снег преимущественно будет сыпать днём, так что к вечернему часу пик дороги Уфы могут встать в заторы. Температура воздуха ночью составит от -7С° до -9С°, днём воздух прогреется до -4С°…-6С°.

Прогноз погоды в Башкирии заостряет внимание на северо-западных районах региона. Там должен пройти самый сильный снегопад. Причем, по всей Республике Башкортостан ожидается ветер со скоростью порывов до 14 м/с. Температура воздуха ночью -6С°… -11С°, при прояснениях до -16С°, днём -4С°… -9С°.

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