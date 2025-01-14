Январь не даст Уфе расслабиться

Передышка от снегопада в Уфе окажется недолгой. Уже в ночь на среду, 15 января, региональный центр и Башкирию накроет снегопад. Синоптики ожидают, что осадки будут умеренной интенсивности. Снег будет идти с ночи и до вечера среды.