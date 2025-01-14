Восстание машин: пьяного водителя поймали с помощью «умного домофона»

Posted 14 января, 08:41
Published 14 января, 08:41
Modified 14 января, 10:38
Updated 14 января, 10:38
Всё началось с того, что в чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение от бдительного местного жителя. Он сообщил, что на Стахановской, 36 в Ишимбае прямо за рулем своего автомобиля Honda Vezel некий товарищ распивает спиртное и собирается отправиться в путь. Гражданин прикрепил к сообщению видеодоказательство. Ролик был снят с помощью «умного домофона», который, как оказалось, не только охраняет подъезды, но и борется с пьянством за рулем.
На кадрах, предоставленных бдительным соседом, видно, как двое молодых людей беззаботно употребляют алкоголь прямо около машины. После «веселого» застолья они, недолго думая, сели в автомобиль и поехали прочь. И тут в игру вступили оперативные силы ГАИ. Информация от неравнодушного гражданина была передана ближайшим нарядам ДПС Ишимбайского района. По итогу иномарка с пьяным водителем была быстро обнаружена и остановлена в потоке машин.
При проверке документов подозрения сотрудников подтвердились: за рулем сидел 31-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он категорически отказался, чем, разумеется, только усугубил свое положение. Теперь горе-водителю грозит наказание за нетрезвое вождение и отказ от медосвидетельствования. На него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии не справившись с управлением, водитель внушительной иномарки спровоцировал трагическое ДТП.