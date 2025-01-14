Восстание машин: пьяного водителя поймали с помощью «умного домофона»

Всё началось с того, что в чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение от бдительного местного жителя. Он сообщил, что на Стахановской, 36 в Ишимбае прямо за рулем своего автомобиля Honda Vezel некий товарищ распивает спиртное и собирается отправиться в путь. Гражданин прикрепил к сообщению видеодоказательство. Ролик был снят с помощью «умного домофона», который, как оказалось, не только охраняет подъезды, но и борется с пьянством за рулем.