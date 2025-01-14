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Posted 14 января, 07:59

Published 14 января, 07:59

Modified 14 января, 08:02

Updated 14 января, 08:02

Волки захватили закрытый город в Башкирии

Волки захватили закрытый город в Башкирии

14 января 2025, 07:59
Фото: Pinterest.
Блуждавшие по соцсетям слухи о нашествии стаи в ЗАТО Межгорье получили доказательства во вторник, 14 января, сообщают жители Башкортостана.
Жителей закрытого города напугали волки
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С начала 2025 года в социальных сетях муссировались сообщения о том, что в ЗАТО Межгорье в Башкирии обосновалась стая волков. Тогда местные жители рассказывали о прогулках опасных лесных хищников по улице Геологов, в районе, известном в Межгорье как «Пляж». На пугающие известия ответили в администрации закрытого города. Там сообщали, что жалоб от населения по поводу волков в Межгорье не поступало, а в указанной локации встречи с хищниками нет уличных камер наблюдения.

Во вторник, 14 января, ситуация изменилась. Местный житель снял на смартфон прогулку волка возле многоквартирного дома по улице Революционной в Межгорье. Теперь властям города придется принимать меры, чтобы защитить жителей единственного в Башкирии ЗАТО от стаи волков.

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