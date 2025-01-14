Волки захватили закрытый город в Башкирии

С начала 2025 года в социальных сетях муссировались сообщения о том, что в ЗАТО Межгорье в Башкирии обосновалась стая волков. Тогда местные жители рассказывали о прогулках опасных лесных хищников по улице Геологов, в районе, известном в Межгорье как «Пляж». На пугающие известия ответили в администрации закрытого города. Там сообщали, что жалоб от населения по поводу волков в Межгорье не поступало, а в указанной локации встречи с хищниками нет уличных камер наблюдения.