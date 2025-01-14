В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» в Нижнем Новгороде открывают новую школу с бассейном

Директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов отметил важность того, чтобы темпы ввода жилья соответствовали строительству социальных объектов. С 2017 года на территории ЖК построено два детских сада и две школы, а сейчас идут работы по проектированию ещё одного детского сада на 150 мест. Он должен появиться ориентировочно в 2026–2027 годах. Помимо этого, на территории ЖК «КМ Анкудиновский Парк» имеются частные детские сады и студии дополнительного развития для детей. Также была построена дорога, которая соединяет комплекс с улицей Академика Сахарова. По ней уже запущены электробусы. По словам Фролова, вопрос обеспечения жителей социальной инфраструктурой закрыт на ближайшие пару лет.