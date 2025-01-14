В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» в Нижнем Новгороде открывают новую школу с бассейном

Posted 14 января, 15:24
Published 14 января, 15:24
Modified 14 января, 15:24
Updated 14 января, 15:24
Школа сможет принять первых учеников уже с 15 января. В данный момент на объекте ведутся последние приготовления к началу образовательного процесса. Общая площадь учреждения составляет более 16 тысяч квадратных метров. Оно имеет два четырехэтажных корпуса и один двухэтажный. Все предметные классы получили наглядные материалы и оборудование, соответствующие последним образовательным стандартам. Также в школе имеются спортивные, гимнастический и актовый залы, студия хореографии, столовая, кабинет логопеда, мастерские по обработке дерева и металла. Особой гордостью новой школы стал бассейн, который спроектировали по просьбе родителей учеников. Также на территории объекта оборудованы беговая дорожка, зона отдыха и игровая площадка для младших учеников. Об этом пишет newsnn.ru.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, сообщил, что школа полностью готова к приему учеников. Она была построена с опережением графика, практически за 10 месяцев. Он отметил, что местные жители высказали пожелание, чтобы в школе был бассейн, и он был построен, несмотря на то, что его строительство изначально не планировалось. Впрочем, данный факт никак не помешал стройке.
Губернатор добавил, что строительство школы в Анкудиновке является хорошим примером комплексного подхода при жилищном строительстве. Ранее в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» были построены два детских сада на 150 и 280 мест и школа на 675 учеников. Новое образовательное учреждение позволит снизить нагрузку на первую школу, работающую сейчас в две смены. В новое здание перейдут ученики с 5-го по 11-й класс.
Всего в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» проживает около 18 тысяч человек. На текущий момент потребность в образовательных учреждениях в ЖК закрыта на ближайшие пару лет.
Директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов отметил важность того, чтобы темпы ввода жилья соответствовали строительству социальных объектов. С 2017 года на территории ЖК построено два детских сада и две школы, а сейчас идут работы по проектированию ещё одного детского сада на 150 мест. Он должен появиться ориентировочно в 2026–2027 годах. Помимо этого, на территории ЖК «КМ Анкудиновский Парк» имеются частные детские сады и студии дополнительного развития для детей. Также была построена дорога, которая соединяет комплекс с улицей Академика Сахарова. По ней уже запущены электробусы. По словам Фролова, вопрос обеспечения жителей социальной инфраструктурой закрыт на ближайшие пару лет.