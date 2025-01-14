В Уфе появилось двое 100-летних долгожителей

Герман Федин отметил свой вековой юбилей 1 января. Его трудовая деятельность началась в УМПО, откуда он был призван на фронт в 1944 году. Участвовал в боях под Кенигсбергом и был награжден медалями. Нурдавлятов подчеркнул, что поколение победителей внесло большой вклад в защиту страны и ее восстановление в послевоенные годы.