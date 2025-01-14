В Уфе появилось двое 100-летних долгожителей

Posted 14 января, 06:34
Published 14 января, 06:34
Modified 14 января, 10:50
Updated 14 января, 10:50
Илвир Нурдавлятов поздравил труженицу тыла Фариду Габделгаллямовну Валееву и ветерана Великой Отечественной войны Германа Сергеевича Федина с достижением 100-летнего возраста. По словам главы района, Фарида Валеева прошла сложный жизненный путь и достигла почтенного возраста, что является примером мужества и стойкости.
Герман Федин отметил свой вековой юбилей 1 января. Его трудовая деятельность началась в УМПО, откуда он был призван на фронт в 1944 году. Участвовал в боях под Кенигсбергом и был награжден медалями. Нурдавлятов подчеркнул, что поколение победителей внесло большой вклад в защиту страны и ее восстановление в послевоенные годы.
Глава района также отметил, что Герман Федин переехал в Кировский район Уфы в 2016 году и получил благоустроенную квартиру благодаря социальной поддержке ветеранов. Оба юбиляра были отмечены как пример долголетия и преданности своему делу.
Как ранее сообщал Mkset, две жительницы Уфы отметившие вековой юбилей получили персональные поздравления от главы государства.