mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:34

Published 14 января, 06:34

Modified 14 января, 10:50

Updated 14 января, 10:50

В Уфе появилось двое 100-летних долгожителей

В Уфе появилось двое 100-летних долгожителей

14 января 2025, 06:34
Фото: Илвир Нурдавлятов.
Кировский район Уфы в январе 2025 года пополнился сразу двумя долгожителями, сообщает во вторник, 14 января, глава района Илвир Нурдавлятов.

Илвир Нурдавлятов поздравил труженицу тыла Фариду Габделгаллямовну Валееву и ветерана Великой Отечественной войны Германа Сергеевича Федина с достижением 100-летнего возраста. По словам главы района, Фарида Валеева прошла сложный жизненный путь и достигла почтенного возраста, что является примером мужества и стойкости.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Герман Федин отметил свой вековой юбилей 1 января. Его трудовая деятельность началась в УМПО, откуда он был призван на фронт в 1944 году. Участвовал в боях под Кенигсбергом и был награжден медалями. Нурдавлятов подчеркнул, что поколение победителей внесло большой вклад в защиту страны и ее восстановление в послевоенные годы.

Глава района также отметил, что Герман Федин переехал в Кировский район Уфы в 2016 году и получил благоустроенную квартиру благодаря социальной поддержке ветеранов. Оба юбиляра были отмечены как пример долголетия и преданности своему делу.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Как ранее сообщал Mkset, две жительницы Уфы отметившие вековой юбилей получили персональные поздравления от главы государства.

Владимир Путин поздравил уфимских долгожительниц с юбилеем
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменовЖителям Башкирии приходится терпетьБПЛА устроил пожар на предприятии в Казани
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Великая Отечественная война#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Юбилей#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Мужество#Социальная поддержка#100-летие#Долгожители#Фарида Валеева#Герман Федин#Стойкость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика