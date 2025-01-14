В Уфе экстренно закрыли аэропорт

Росавиация в 13:00 по местному времени, 11:00 мск, вторника, 14 января, закрыла небо над Уфой. Ограничение на посадку и взлёт самолетов гражданской авиации ввели для обеспечения безопасности полётов. Обычно под этой формулировкой скрывается угроза атаки беспилотниками. Аналогичная ситуация наблюдалась в Уфе в субботу, 11 января.