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Posted 14 января, 08:01

Published 14 января, 08:01

Modified 14 января, 08:12

Updated 14 января, 08:12

В Уфе закрыли аэропорт

В Уфе экстренно закрыли аэропорт

14 января 2025, 08:01
Фото: mkset.ru.

В Уфе закрыли аэропорт

Ограничение на полеты бортов гражданской авиации ввела во вторник, 14 января, Росавиация.
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Росавиация в 13:00 по местному времени, 11:00 мск, вторника, 14 января, закрыла небо над Уфой. Ограничение на посадку и взлёт самолетов гражданской авиации ввели для обеспечения безопасности полётов. Обычно под этой формулировкой скрывается угроза атаки беспилотниками. Аналогичная ситуация наблюдалась в Уфе в субботу, 11 января.

— В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений, — отметили в Минтрансе Башкирии.

Напомним, в ночь на 14 января дронами было атаковано промышленное предприятие под Казанью. Возник пожар, пострадавших нет, сообщила администрация Республики Татарстан. Массированный налёт БПЛА был и в саратовском Энгельсе.

Добавим, что ранее Росавиация закрыла небо над Нижнекамском и Казанью.

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