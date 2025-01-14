В Уфе экстренно закрыли аэропорт

Posted 14 января, 08:01
Published 14 января, 08:01
Modified 14 января, 08:12
Updated 14 января, 08:12
Росавиация в 13:00 по местному времени, 11:00 мск, вторника, 14 января, закрыла небо над Уфой. Ограничение на посадку и взлёт самолетов гражданской авиации ввели для обеспечения безопасности полётов. Обычно под этой формулировкой скрывается угроза атаки беспилотниками. Аналогичная ситуация наблюдалась в Уфе в субботу, 11 января.
— В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений, — отметили в Минтрансе Башкирии.
Напомним, в ночь на 14 января дронами было атаковано промышленное предприятие под Казанью. Возник пожар, пострадавших нет, сообщила администрация Республики Татарстан. Массированный налёт БПЛА был и в саратовском Энгельсе.
Добавим, что ранее Росавиация закрыла небо над Нижнекамском и Казанью.