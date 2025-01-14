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Posted 14 января, 18:20

Published 14 января, 18:20

Modified 14 января, 18:20

Updated 14 января, 18:20

Юных одаренных спортсменов ищут в Башкирии

Уфимцы сменят айфоны на гири

14 января 2025, 18:20
Фото: YouTube.

Юных одаренных спортсменов ищут в Башкирии

Сюжет
Дети
Региональный депутатский корпус нашел рецепт от зависания детей в смартфонах — их отправят заниматься спортом, сообщает во вторник, 14 января, пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии
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В Республике Башкортостан разрабатывают меры по поддержке спортивно одарённых детей. Для этого нужно внести пару корректив в региональное законодательство, регулирующее вопросы спорта и физкультуры в Башкирии. Все поправки касаются работы центров раннего физического развития детей. Парламентарии Башкортостана хотят закрепить их правой статус и наделить перечнем полномочий. Все поправки планируют внести в закон до наступления февраля 2025 года.

— Центры раннего физического развития не связаны с профессиональным спортом, где требуются предельные нагрузки. Их цель — гармоничное физическое развитие детей и формирование основ для здорового образа жизни. В условиях современной городской среды, когда дети проводят много времени перед телевизором или гаджетами, это особенно важно, — отметил спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв.

Поправки в закон наделяют такие центры новыми правами. Так, учреждения смогут претендовать на бюджетные дотации и бесплатную аренду помещений. Но вместе с правами есть и обязанности. Так, тренеров обяжут раскрывать новые спортивные таланты. Если у ребенка проявится способность в том или ином виде спорта, то инструктор должен направить малыша к своим коллегам для продолжения развития талантов.

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Ранее Mkset сообщал о том, кто и как может получить ₽10`000 на занятия спортом и фитнесом в Башкирии.

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