Уфимцы сменят айфоны на гири

Поправки в закон наделяют такие центры новыми правами. Так, учреждения смогут претендовать на бюджетные дотации и бесплатную аренду помещений. Но вместе с правами есть и обязанности. Так, тренеров обяжут раскрывать новые спортивные таланты. Если у ребенка проявится способность в том или ином виде спорта, то инструктор должен направить малыша к своим коллегам для продолжения развития талантов.