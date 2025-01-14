Уфимцев эвакуировали из-за атаки БПЛА

Posted 14 января, 11:41
Published 14 января, 11:41
Modified 14 января, 13:00
Updated 14 января, 13:00
Как пишет источник, два завода на севере Уфы экстренно эвакуировали весь персонал из-за угрозы атаки БПЛА в промзону.
Напомним, что сегодня, 14 января, в Уфе резко закрыли аэропорт и ввели план «Ковер» по очистке воздушного пространства от любых судов. План был введен в 13:00 (11:00 по мск), из-за чего девять уфимских самолетов прилетели не в Башкирию, а в соседние регионы. Ограничения были сняты в 15:00 (13:00 по мск).
В официальных источниках причина закрытого неба не называлась, однако инсайдеры считают, что план был введен из-за угрозы атаки БПЛА на Башкортостан. Ранее Mkset рассказал, что местное Управление гражданской защиты напомнило уфимцам о правилах безопасности при нападении беспилотников.