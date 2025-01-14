Уфимцев эвакуировали из-за атаки БПЛА

Напомним, что сегодня, 14 января, в Уфе резко закрыли аэропорт и ввели план «Ковер» по очистке воздушного пространства от любых судов. План был введен в 13:00 (11:00 по мск), из-за чего девять уфимских самолетов прилетели не в Башкирию, а в соседние регионы. Ограничения были сняты в 15:00 (13:00 по мск).