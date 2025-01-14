Уфимский магазин неделю заливает кипятком

Posted 14 января, 11:29
Published 14 января, 11:29
Modified 14 января, 12:59
Updated 14 января, 12:59
Как рассказала Даяна Ш., 7 января она обнаружила, что в арендуемом ею магазине произошел потоп из-за порыва трубы. Бизнесвумен вызвала аварийную службу, однако мастера прибыли только 9 января. На этом история не закончилась: у работников не оказалось нужного оборудования, поэтому они пообещали закончить ремонт позже. Помещение при этом до сих пор заливает водой.
Женщина обратилась в администрацию Ленинского района Уфы с просьбой ускорить решение проблемы. Однако в ответ девушка получила отписку — мол, проблема не такая серьезная, мастера заказали необходимые материалы, как прибудут — починят.
Тем временем на кадрах, которыми поделилась арендатор помещения, виден настоящий потоп. А из прорванной трубы, перевязанной подручными средствами, вода явно не «подтекает», а уверенно льется.
Женщина обратилась в администрацию Уфы с просьбой ускорить решение проблемы, однако на момент написания материала ответа на мольбы о спасении помещения не поступало.
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