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Posted 14 января, 11:29

Published 14 января, 11:29

Modified 14 января, 12:59

Updated 14 января, 12:59

Предприниматель из Уфы теряет бизнес из-за коммунальщиков

Уфимский магазин неделю заливает кипятком

14 января 2025, 11:29
Фото: vk/Администрация Ленинского района Уфы & tg/Даяна Ш..

Предприниматель из Уфы теряет бизнес из-за коммунальщиков

Уфимские коммунальщики неделю не могут починить прорванную трубу, рассказала в соцсетях уфимская бизнесвумен во вторник, 14 января.

Как рассказала Даяна Ш., 7 января она обнаружила, что в арендуемом ею магазине произошел потоп из-за порыва трубы. Бизнесвумен вызвала аварийную службу, однако мастера прибыли только 9 января. На этом история не закончилась: у работников не оказалось нужного оборудования, поэтому они пообещали закончить ремонт позже. Помещение при этом до сих пор заливает водой.

Видео: tg/Batash.

Женщина обратилась в администрацию Ленинского района Уфы с просьбой ускорить решение проблемы. Однако в ответ девушка получила отписку — мол, проблема не такая серьезная, мастера заказали необходимые материалы, как прибудут — починят.

Обращение в администрацию района
Обращение в администрацию района
Обращение в администрацию района. Фото: Даяна Ш.

Тем временем на кадрах, которыми поделилась арендатор помещения, виден настоящий потоп. А из прорванной трубы, перевязанной подручными средствами, вода явно не «подтекает», а уверенно льется.

Видео: Даяна Ш..

Женщина обратилась в администрацию Уфы с просьбой ускорить решение проблемы, однако на момент написания материала ответа на мольбы о спасении помещения не поступало.

Ранее Mkset рассказал, что уфимских чиновников отправили учиться убирать снег в Москву.

Уфимских чиновников отправили учиться чистить снег в Москву
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