Уфимский магазин неделю заливает кипятком

Как рассказала Даяна Ш., 7 января она обнаружила, что в арендуемом ею магазине произошел потоп из-за порыва трубы. Бизнесвумен вызвала аварийную службу, однако мастера прибыли только 9 января. На этом история не закончилась: у работников не оказалось нужного оборудования, поэтому они пообещали закончить ремонт позже. Помещение при этом до сих пор заливает водой.