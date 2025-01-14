Уфимских чиновников отправили учиться чистить снег в Москву

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, как поделился с горожанами Тарасов, отправил подопечных в Москву поднабраться опыта. Глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов изучит в столице лучшие практики по чистке снега, а также по облагораживанию города в зимний период. Все приобретенные знания Тарасов пообещал реализовать в подшефном Октябрьском районе Уфы уже следующей зимой. Особо ему понравилось новогоднее убранство ГУМа. Так что, не исключено, что 2026 год уфимцы будут встретить по-столичному.