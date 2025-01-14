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Posted 14 января, 09:00

Published 14 января, 09:00

Modified 14 января, 10:36

Updated 14 января, 10:36

Уфа научится чистить снег в Москве

Уфимских чиновников отправили учиться чистить снег в Москву

14 января 2025, 09:00
Фото: tg/Антон Тарасов.

Уфа научится чистить снег в Москве

Глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов вместе с коллегами отправился в Москву изучать столичный опыт по уборке снега, поделился чиновник в соцсетях во вторник, 14 ноября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, как поделился с горожанами Тарасов, отправил подопечных в Москву поднабраться опыта. Глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов изучит в столице лучшие практики по чистке снега, а также по облагораживанию города в зимний период. Все приобретенные знания Тарасов пообещал реализовать в подшефном Октябрьском районе Уфы уже следующей зимой. Особо ему понравилось новогоднее убранство ГУМа. Так что, не исключено, что 2026 год уфимцы будут встретить по-столичному.

Видео: tg/Антон Тарасов.

Горожане в комментариях под постами Тарасова надеются, что уфимские чиновники как можно скорее постигнут тайные знания зимней уборки. Пока что местные жители продолжают жаловаться на качество чистки уфимских улиц:

Жалобы под постами уфимских чиновников на уборку
Жалобы под постами уфимских чиновников на уборку
Жалобы под постами уфимских чиновников на уборку
Жалобы под постами уфимских чиновников на уборку. Фото: Местные жители

Ранее Mkset рассказал, как метели в Башкирии опустошили карманы бизнесменов.

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