Уфимских чиновников отправили учиться чистить снег в Москву

Posted 14 января, 09:00
Published 14 января, 09:00
Modified 14 января, 10:36
Updated 14 января, 10:36
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, как поделился с горожанами Тарасов, отправил подопечных в Москву поднабраться опыта. Глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов изучит в столице лучшие практики по чистке снега, а также по облагораживанию города в зимний период. Все приобретенные знания Тарасов пообещал реализовать в подшефном Октябрьском районе Уфы уже следующей зимой. Особо ему понравилось новогоднее убранство ГУМа. Так что, не исключено, что 2026 год уфимцы будут встретить по-столичному.
Горожане в комментариях под постами Тарасова надеются, что уфимские чиновники как можно скорее постигнут тайные знания зимней уборки. Пока что местные жители продолжают жаловаться на качество чистки уфимских улиц: