Уфимка получила почти ₽100’000 за переживания

В погоне за новым автомобилем, уфимка столкнулась с неприятной ситуацией в автосалоне. Вместе с договором на покупку машины, ей «предложили» подписать еще один — на оказание неких дополнительных услуг от ООО «Аура-Авто», и это обошлось в 150 000 рублей. Подвох заключался в том, что деньги по платежке ушли не напрямую салону, а в некое ООО «Авто-Ассистанс».