Уфимка получила почти ₽100’000 за переживания

Posted 14 января, 07:26
Published 14 января, 07:26
Modified 14 января, 10:44
Updated 14 января, 10:44
В погоне за новым автомобилем, уфимка столкнулась с неприятной ситуацией в автосалоне. Вместе с договором на покупку машины, ей «предложили» подписать еще один — на оказание неких дополнительных услуг от ООО «Аура-Авто», и это обошлось в 150 000 рублей. Подвох заключался в том, что деньги по платежке ушли не напрямую салону, а в некое ООО «Авто-Ассистанс».
Осознав, что услуга ей не нужна, женщина, естественно, решила отказаться от навязанного «счастья» и потребовала вернуть свои кровные. Но в автосалоне ей в этом отказали. По итогу женщина обратилась за помощью в суд и, параллельно, в Управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства, изучив ситуацию, поддержали потребителя и отправили в суд свое заключение.
В результате, ООО «Аура-Авто» обязан вернуть полную стоимость «ненужной» услуги в 150 000 рублей, так еще сверху суд присудил выплатить 98 000 рублей. Это и компенсация морального вреда, и штраф, и покрытие других расходов, которые понесла женщина в ходе разбирательства.
Как ранее сообщал Mkset, мужчина стал обладателем большой суммы денег, выиграв суд против компании, которая не смогла вовремя доставить ему мебель.