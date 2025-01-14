Торговец детьми из Уфы отправился в тюрьму

В ноябре 2023 года между 18-летним уфимцем и его 17-летним товарищем завязался словесный конфликт. Спор быстро вывел из себя совершеннолетнего парня, и он, воспользовавшись возрастным преимуществом и ножом, похитил малолетнего оппонента. Уфимец отвез подростка в квартиру, где начал требовать с него ₽20 тысяч в качестве выкупа.