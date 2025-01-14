Торговец детьми из Уфы отправился в тюрьму

Posted 14 января, 13:29
Published 14 января, 13:29
Modified 14 января, 13:58
Updated 14 января, 13:58
В ноябре 2023 года между 18-летним уфимцем и его 17-летним товарищем завязался словесный конфликт. Спор быстро вывел из себя совершеннолетнего парня, и он, воспользовавшись возрастным преимуществом и ножом, похитил малолетнего оппонента. Уфимец отвез подростка в квартиру, где начал требовать с него ₽20 тысяч в качестве выкупа.
Похищенному парню удалось связаться с родственницей, которая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские быстро отыскали подростка и горе-похитителя. Не особо успешный киднеппер признал свою вину. Суд отправил его в исправительную колонию на три года.
Ранее Mkset рассказал, как бездумные действия 19-летнего уфимца привели к смерти его товарища.