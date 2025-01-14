Татарстанский самолёт срочно посадили в Уфе

Posted 14 января, 11:39
Published 14 января, 11:39
Modified 14 января, 11:41
Updated 14 января, 11:41
Аэропорт «Уфа» на время ограничения полётов над Татарстаном выступил запасным аэродромом. Так, утром во вторник, 14 января, Уфе пришлось принимать рейс «Новый Уренгой — Бугульма». Во время полёта экипаж получил сообщение о том, что в Бугульме ограничены взлёты и посадка гражданской авиации. Командир воздушного суда принял решение сажать самолет CRJ-200 в Уфе. Так пассажиры рейса UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма» авиакомпании «ЮВТ Аэро» внепланово посетили столицу Башкирии.
Напомним, 14 января ограничения на полёты коснулись и аэропорта Уфы. Запрет на навигацию гражданской авиации вводили на два часа — с 11:00 до 13:00 мск. За этот период на запасные аэродромы посадили девять уфимских рейсов.