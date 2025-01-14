Татарстанский самолёт срочно посадили в Уфе

Аэропорт «Уфа» на время ограничения полётов над Татарстаном выступил запасным аэродромом. Так, утром во вторник, 14 января, Уфе пришлось принимать рейс «Новый Уренгой — Бугульма». Во время полёта экипаж получил сообщение о том, что в Бугульме ограничены взлёты и посадка гражданской авиации. Командир воздушного суда принял решение сажать самолет CRJ-200 в Уфе. Так пассажиры рейса UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма» авиакомпании «ЮВТ Аэро» внепланово посетили столицу Башкирии.