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Posted 14 января, 11:39

Published 14 января, 11:39

Modified 14 января, 11:41

Updated 14 января, 11:41

Татарстанский самолёт срочно посадили в Уфе

Татарстанский самолёт срочно посадили в Уфе

14 января 2025, 11:39
Фото: mkset.ru.
Следовавший в Бугульму борт с вахтовиками пришлось принимать в столице Башкирии во вторник, 14 января, сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».
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Аэропорт «Уфа» на время ограничения полётов над Татарстаном выступил запасным аэродромом. Так, утром во вторник, 14 января, Уфе пришлось принимать рейс «Новый Уренгой — Бугульма». Во время полёта экипаж получил сообщение о том, что в Бугульме ограничены взлёты и посадка гражданской авиации. Командир воздушного суда принял решение сажать самолет CRJ-200 в Уфе. Так пассажиры рейса UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма» авиакомпании «ЮВТ Аэро» внепланово посетили столицу Башкирии.

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Напомним, 14 января ограничения на полёты коснулись и аэропорта Уфы. Запрет на навигацию гражданской авиации вводили на два часа — с 11:00 до 13:00 мск. За этот период на запасные аэродромы посадили девять уфимских рейсов.

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