Сын насмерть забил мать в Башкирии

Следствие установило, что в сентябре 2023 года между 43-летним мужчиной и его матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине не менее 47 ударов тупыми предметами по голове и другим частям тела, после чего задушил ее. Как отмечают правоохранительные органы, пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии.