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Posted 14 января, 06:58

Published 14 января, 06:58

Modified 14 января, 10:48

Updated 14 января, 10:48

Сын насмерть забил мать в Башкирии

Сын насмерть забил мать в Башкирии

14 января 2025, 06:58
Фото: 1MI.
Житель Учалинского района обвиняется в особо жестоком убийстве своей 71-летней матери, сообщает во вторник, 14 января, Следственный комитет по РБ.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года между 43-летним мужчиной и его матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине не менее 47 ударов тупыми предметами по голове и другим частям тела, после чего задушил ее. Как отмечают правоохранительные органы, пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение и передала дело в Верховный суд РБ. Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Статья предусматривает суровое наказание — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет. Стоит отметить, что обвиняемый не признал свою вину.

Как ранее сообщал Mkset, конфликт между соседями в Уфе перерос в угрозы расправы над 10-летней девочкой.

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