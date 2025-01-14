Сын насмерть забил мать в Башкирии

Posted 14 января, 06:58
Published 14 января, 06:58
Modified 14 января, 10:48
Updated 14 января, 10:48
Следствие установило, что в сентябре 2023 года между 43-летним мужчиной и его матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине не менее 47 ударов тупыми предметами по голове и другим частям тела, после чего задушил ее. Как отмечают правоохранительные органы, пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии.
Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение и передала дело в Верховный суд РБ. Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Статья предусматривает суровое наказание — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет. Стоит отметить, что обвиняемый не признал свою вину.
Как ранее сообщал Mkset, конфликт между соседями в Уфе перерос в угрозы расправы над 10-летней девочкой.