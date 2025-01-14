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Posted 14 января, 17:49

Published 14 января, 17:49

Modified 14 января, 17:51

Updated 14 января, 17:51

Салют пробил голову студенту в Башкирии

Студент впал в кому после взрыва салюта

14 января 2025, 17:49
Фото: 1MI.

Салют пробил голову студенту в Башкирии

Несчастный случай произошел на праздновании Старого Нового года в селе Каменка Бижбулякского района, сообщает во вторник, 14 января, пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Казалось бы, невинная забава привела 17-летнего юношу из Башкирии в реанимационную палату. Накануне молодежь развлекалась возле местного клуба в селе Каменка Бижбулякского района. Парни и девушки решили отпраздновать Старый Новый год с размахом 31 декабря. Для того, чтобы повеселиться и порадовать односельчан пущенными на ветер деньгами, они купили салют.

Среди празднующих был студент второго курса районного колледжа. Юноша поджог фитиль фейерверочного шара «Мортира 4». Салют должен был произойти в шесть зарядов, но в небо фейерверки взлетели всего три раза. Студент решил проверить, что не так, и заставить купленную игрушку отыграть на всю катушку.

— Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб, — сообщили в МЧС Башкирии. — Студент получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому.

Юношу сразу госпитализировали в реанимацию с открытой травмой черепа. За его жизнь сражаются врачи.

Фейерверочный шар «Мортира 4» — это вид пиротехнического изделия, предназначенного для создания ярких и зрелищных эффектов во время праздничных мероприятий. Этот шар используется для фейерверков и салютов, и он, как заверяет производитель, отличается высокой степенью безопасности. Но только — при правильном использовании.

Основные характеристики:

  • Диаметр: 20 см
  • Высота подъёма: до 40 м
  • Длительность работы: до 2 минут
  • Яркие и разнообразные цветовые эффекты

При использовании таких шаров важно соблюдать правила безопасности:

  • Не запускать фейерверки рядом с легковоспламеняющимися предметами
  • Держать детей на безопасном расстоянии
  • Использовать только на открытых пространствах
Койку в палате вместо веселья получила школьница из Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее в Башкирии после катания на «ватрушке» с опасного склона в больнице оказалась школьница — она врезалась в столб.

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