Студент впал в кому после взрыва салюта

— Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб, — сообщили в МЧС Башкирии. — Студент получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому.