Студент впал в кому после взрыва салюта

Posted 14 января, 17:49
Published 14 января, 17:49
Modified 14 января, 17:51
Updated 14 января, 17:51
Казалось бы, невинная забава привела 17-летнего юношу из Башкирии в реанимационную палату. Накануне молодежь развлекалась возле местного клуба в селе Каменка Бижбулякского района. Парни и девушки решили отпраздновать Старый Новый год с размахом 31 декабря. Для того, чтобы повеселиться и порадовать односельчан пущенными на ветер деньгами, они купили салют.
Среди празднующих был студент второго курса районного колледжа. Юноша поджог фитиль фейерверочного шара «Мортира 4». Салют должен был произойти в шесть зарядов, но в небо фейерверки взлетели всего три раза. Студент решил проверить, что не так, и заставить купленную игрушку отыграть на всю катушку.
— Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб, — сообщили в МЧС Башкирии. — Студент получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому.
Юношу сразу госпитализировали в реанимацию с открытой травмой черепа. За его жизнь сражаются врачи.
Фейерверочный шар «Мортира 4» — это вид пиротехнического изделия, предназначенного для создания ярких и зрелищных эффектов во время праздничных мероприятий. Этот шар используется для фейерверков и салютов, и он, как заверяет производитель, отличается высокой степенью безопасности. Но только — при правильном использовании.
Основные характеристики:
При использовании таких шаров важно соблюдать правила безопасности:
Напомним, ранее в Башкирии после катания на «ватрушке» с опасного склона в больнице оказалась школьница — она врезалась в столб.