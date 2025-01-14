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Posted 14 января, 07:04

Published 14 января, 07:04

Modified 14 января, 10:47

Updated 14 января, 10:47

Горе-бандитам из Башкирии грозит уголовная ответственность

Ссора в кафе закончилась выстрелами

14 января 2025, 07:04
Фото: https://t.me/myufa_rb
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Горе-бандитам из Башкирии грозит уголовная ответственность

Посетитель и охранник сельского кафе устроили разборки со стрельбой в стиле «девяностых» в Башкирии, сообщили в региональном МВД во вторник, 14 января.

В ничем непримечательном кафе-баре «Ралина» в селе Большеустикинское Мечетлинского района местный житель, кажется, решил вернуть лихие 90-е. Посетитель, как пишут инсайдеры, что-то не поделил с охранником кабака. Вышибала на разборки, видимо, настроен не был, поэтому позвал своего отца. Родитель вступил в драку с буйным посетителем, мешавшему сыну работать.

Однако на этом история не закончилась. Отец охранника, похоже, оказался не удовлетворен кулачными боями и пригласил горе-посетителя на вторую встречу. На этот раз мужчина подготовился — взял с собой брата и ружье.

А дальше — драма по классике. Крики, оскорбления и выстрелы звучали прямо в центре села:

Видео: https://t.me/myufa_rb
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Бурные разборки привлекли внимание не только местных зевак, но и полиции. В правоохранительных органах такой бандитский косплей не оценили и забрали всех участников конфликта в отдел. Ружье отправили на экспертизу, а против горе-качал возбудили уголовное дело.

Ранее Mkset сообщил, что сын насмерть забил мать в Башкирии.

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