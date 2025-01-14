Ссора в кафе закончилась выстрелами

Posted 14 января, 07:04
Published 14 января, 07:04
Modified 14 января, 10:47
Updated 14 января, 10:47
В ничем непримечательном кафе-баре «Ралина» в селе Большеустикинское Мечетлинского района местный житель, кажется, решил вернуть лихие 90-е. Посетитель, как пишут инсайдеры, что-то не поделил с охранником кабака. Вышибала на разборки, видимо, настроен не был, поэтому позвал своего отца. Родитель вступил в драку с буйным посетителем, мешавшему сыну работать.
Однако на этом история не закончилась. Отец охранника, похоже, оказался не удовлетворен кулачными боями и пригласил горе-посетителя на вторую встречу. На этот раз мужчина подготовился — взял с собой брата и ружье.
А дальше — драма по классике. Крики, оскорбления и выстрелы звучали прямо в центре села:
Бурные разборки привлекли внимание не только местных зевак, но и полиции. В правоохранительных органах такой бандитский косплей не оценили и забрали всех участников конфликта в отдел. Ружье отправили на экспертизу, а против горе-качал возбудили уголовное дело.
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