Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов

Posted 14 января, 05:56
Published 14 января, 05:56
Modified 14 января, 10:52
Updated 14 января, 10:52
Илвир Нурдавлятов проинспектировал состояние прилегающих территорий к торговым точкам и офисам после снегопада в Уфе. Результаты проверки оказались неоднозначными. По его словам, большинство предпринимателей ответственно подошли к уборке снега, поддерживая чистоту у своих входов. Однако, нашлись и те, кто проигнорировал свои обязанности по очистке.
В связи с этим, нерадивым собственникам и арендаторам были выданы предписания с требованием немедленно привести в порядок подходы к своим объектам. Нурдавлятов подчеркнул, что нерасчищенные проезды и сосульки — это серьезная угроза для безопасности горожан. Таким образом, снегопад не только усложнил жизнь уфимцев, но и создал дополнительные проблемы для бизнесменов, которые не позаботились о своевременной уборке снега.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на улице Карла Маркса из-за снега обвалилась конструкция, прилегающая к Виденеевскому кварталу.