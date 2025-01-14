Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов

В связи с этим, нерадивым собственникам и арендаторам были выданы предписания с требованием немедленно привести в порядок подходы к своим объектам. Нурдавлятов подчеркнул, что нерасчищенные проезды и сосульки — это серьезная угроза для безопасности горожан. Таким образом, снегопад не только усложнил жизнь уфимцев, но и создал дополнительные проблемы для бизнесменов, которые не позаботились о своевременной уборке снега.