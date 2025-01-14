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Posted 14 января, 05:56

Published 14 января, 05:56

Modified 14 января, 10:52

Updated 14 января, 10:52

Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов

Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов

14 января 2025, 05:56
Фото: Илвир Нурдавлятов.
Уфимские предприниматели, не обеспечившие уборку снега у своих заведений, получили предписания, сообщает во вторник, 14 января, глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Илвир Нурдавлятов проинспектировал состояние прилегающих территорий к торговым точкам и офисам после снегопада в Уфе. Результаты проверки оказались неоднозначными. По его словам, большинство предпринимателей ответственно подошли к уборке снега, поддерживая чистоту у своих входов. Однако, нашлись и те, кто проигнорировал свои обязанности по очистке.

В связи с этим, нерадивым собственникам и арендаторам были выданы предписания с требованием немедленно привести в порядок подходы к своим объектам. Нурдавлятов подчеркнул, что нерасчищенные проезды и сосульки — это серьезная угроза для безопасности горожан. Таким образом, снегопад не только усложнил жизнь уфимцев, но и создал дополнительные проблемы для бизнесменов, которые не позаботились о своевременной уборке снега.

В Уфе рухнула пешеходная конструкция
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на улице Карла Маркса из-за снега обвалилась конструкция, прилегающая к Виденеевскому кварталу.

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