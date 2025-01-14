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Posted 14 января, 19:00

Published 14 января, 19:00

Modified 14 января, 19:00

Updated 14 января, 19:00

В Уфе пересмотрят границы Башкирии

Сегодня в Уфе: атака беспилотников, рейсы в рай и острая нужда

14 января 2025, 19:00
Фото: mkset.ru.

В Уфе пересмотрят границы Башкирии

Mkset представляет традиционный дайджест самых свежих новостей Уфы, которые нужно знать сегодня, 15 января.
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Погода в Уфе

Прогноз погоды в Уфе на 15 января снова вместо весеннего начал напоминать зимний. Так, в среду в городе ожидается снегопад. Повторения метелей и сугробов по пояс синоптики не прогнозируют, но водителям и пешеходам не стоит терять бдительность. Среднесуточная температура составит около -6С°.

Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов
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Налёт беспилотников на Уфу

Под угрозой этого происшествия уфимцы прожили весь вторник, 14 января. Утром стало известно об атаке БПЛА промышленного предприятия под Казанью и возникшем там сильном пожара. Чуть позже Росавиация закрыла небо над Татарстаном и Уфой. Режим чистого неба действовал в Уфе два часа. За это время на запасных аэродромах сели девять уфимских рейсов. И в этот же период городские власти успели неоднократно напомнить землякам — что делать в случае налёта на дронов на Уфу.

Атака БПЛА на Уфу — что делать
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Билеты в рай

В пятницу, 17 января, запускают авиасообщение между Уфой и таиландским Пхукетом. Рейсы будут доставлять в райское местечко туристов. Корреспонденты Mkset выяснили цены на туры из Уфы в Таиланд — и ахнули!

Рейс Уфа — Пхукет запустят 17 января
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Созвончик с коллегами

Депутаты Курултая в режиме видеосвязи проведут заседания сразу трех комитетов. На среду, 15 января, запланированы комиссии

  • комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов: обсудят работу детского омбудсмена и региональных органов опеки;
  • комитет по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий будет думать над вопросами поддержку НКО, прошедшие в сентябре 2024 года выборы и жалобы жителей Башкирии
  • комитет по государственному строительству и местному самоуправлению волнуют темы изменений Закона Республики Башкортостан «О Конституционном совете Республики Башкортостан», местного самоуправления и правки границ Архангельского района.
Жителям Башкирии приходится терпеть
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Острая нужда

Горожане пожаловались мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву на деликатную проблему. Им крайне неудобно справлять нужду в компании детей в парке Лесоводов. Прогулочную зону обновили, но, как говорится, что-то пошло не так.

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Куда сходить в Уфе

Среда пришла — неделя прошла. Это одна любимых поговорок офисных работников, трудящихся по графику 5/2. Чем же сегодня развлечь себя в Уфе. Mkset предлагает:

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