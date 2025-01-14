Сегодня в Уфе: атака беспилотников, рейсы в рай и острая нужда

Posted 14 января, 19:00
Published 14 января, 19:00
Modified 14 января, 19:00
Updated 14 января, 19:00
Прогноз погоды в Уфе на 15 января снова вместо весеннего начал напоминать зимний. Так, в среду в городе ожидается снегопад. Повторения метелей и сугробов по пояс синоптики не прогнозируют, но водителям и пешеходам не стоит терять бдительность. Среднесуточная температура составит около -6С°.
Под угрозой этого происшествия уфимцы прожили весь вторник, 14 января. Утром стало известно об атаке БПЛА промышленного предприятия под Казанью и возникшем там сильном пожара. Чуть позже Росавиация закрыла небо над Татарстаном и Уфой. Режим чистого неба действовал в Уфе два часа. За это время на запасных аэродромах сели девять уфимских рейсов. И в этот же период городские власти успели неоднократно напомнить землякам — что делать в случае налёта на дронов на Уфу.
В пятницу, 17 января, запускают авиасообщение между Уфой и таиландским Пхукетом. Рейсы будут доставлять в райское местечко туристов. Корреспонденты Mkset выяснили цены на туры из Уфы в Таиланд — и ахнули!
Депутаты Курултая в режиме видеосвязи проведут заседания сразу трех комитетов. На среду, 15 января, запланированы комиссии
Горожане пожаловались мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву на деликатную проблему. Им крайне неудобно справлять нужду в компании детей в парке Лесоводов. Прогулочную зону обновили, но, как говорится, что-то пошло не так.
Среда пришла — неделя прошла. Это одна любимых поговорок офисных работников, трудящихся по графику 5/2. Чем же сегодня развлечь себя в Уфе. Mkset предлагает: