Сегодня в Уфе: атака беспилотников, рейсы в рай и острая нужда

Прогноз погоды в Уфе на 15 января снова вместо весеннего начал напоминать зимний. Так, в среду в городе ожидается снегопад. Повторения метелей и сугробов по пояс синоптики не прогнозируют, но водителям и пешеходам не стоит терять бдительность. Среднесуточная температура составит около -6С°.