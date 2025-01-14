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Posted 14 января, 17:04

Published 14 января, 17:04

Modified 14 января, 17:04

Updated 14 января, 17:04

В Уфе задержали ребенка-нарушителя

Родителям двух сотен уфимцев пришлось краснеть в ГАИ

14 января 2025, 17:04
Фото: 1MI.

В Уфе задержали ребенка-нарушителя

В 2024 году автоинспекторы выявили на городских дорогах 238 несовершеннолетних водителей без прав, сообщает во вторник, 14 января, пресс-служба ГАИ Уфы.

Родителям 238 уфимских нарушителей пришлось держать ответ перед сотрудниками городской автоинспекции в 2024 году. Дело в том, что их дети сели за руль без водительских прав и попались на глаза патрульным инспекторам.

Очередного нарушителя выявили в ночь на вторник, 14 января, в микрорайоне Сипайлово. Патруль дежурно и буднично остановил ехавший по Уфе ВАЗ-2109. Молодого человека, который был за рулём «девятки», попросили предъявить документы. Оказалось, что водителю всего 16 лет. По действующему в России законодательству он еще в течение двух лет не имеет права управлять легковым транспортом.

На несовершеннолетнего водителя составили протокол, автомобиль оправили на спецстоянку. Кроме того, материалы отправили и в административную комиссию. Там, судя по всему, родителей подростка ждет штраф ст. 5.35 КоАП РФ за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов своих детей».

Тем временем сам нарушитель пообещал автоинспекторам до 18-летия и без прав за руль не садиться.

Видео: 1MI. ГАИ Уфы
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