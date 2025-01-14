Родителям двух сотен уфимцев пришлось краснеть в ГАИ

Очередного нарушителя выявили в ночь на вторник, 14 января, в микрорайоне Сипайлово. Патруль дежурно и буднично остановил ехавший по Уфе ВАЗ-2109. Молодого человека, который был за рулём «девятки», попросили предъявить документы. Оказалось, что водителю всего 16 лет. По действующему в России законодательству он еще в течение двух лет не имеет права управлять легковым транспортом.