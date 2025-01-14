Родителям двух сотен уфимцев пришлось краснеть в ГАИ

Posted 14 января, 17:04
Published 14 января, 17:04
Modified 14 января, 17:04
Updated 14 января, 17:04
Родителям 238 уфимских нарушителей пришлось держать ответ перед сотрудниками городской автоинспекции в 2024 году. Дело в том, что их дети сели за руль без водительских прав и попались на глаза патрульным инспекторам.
Очередного нарушителя выявили в ночь на вторник, 14 января, в микрорайоне Сипайлово. Патруль дежурно и буднично остановил ехавший по Уфе ВАЗ-2109. Молодого человека, который был за рулём «девятки», попросили предъявить документы. Оказалось, что водителю всего 16 лет. По действующему в России законодательству он еще в течение двух лет не имеет права управлять легковым транспортом.
На несовершеннолетнего водителя составили протокол, автомобиль оправили на спецстоянку. Кроме того, материалы отправили и в административную комиссию. Там, судя по всему, родителей подростка ждет штраф ст. 5.35 КоАП РФ за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов своих детей».
Тем временем сам нарушитель пообещал автоинспекторам до 18-летия и без прав за руль не садиться.