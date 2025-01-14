Рейс Уфа — Пхукет запустят 17 января

Posted 14 января, 15:39
Published 14 января, 15:39
Modified 14 января, 18:12
Updated 14 января, 18:12
Как сообщил перевозчик, полеты на популярный тайский курорт — Пхукет — с 17 января будет обслуживать компания Red Wings. Boing 777-200, который вмещает в себя 412 пассажиров, будет летать на курорт раз в 10-11 дней. Время в пути из Уфы до солнечного Таиланда займет 8 часов 15 минут.
Стоимость билета на чартер от Red Wings одного пассажира с включенным багажом до 20 кг, как выяснил Mkset, не самая бюджетная — почти ₽115 тыс. Билет с ручной кладью до 10 кг от Aeroflot с трехчасовой пересадкой в Москве обойдется чуть больше чем в ₽51 тыс.
Пока что уфимские туроператоры не предлагают пакетных туров с прямым перелетом компанией Red Wings. К слову, недельный отдых на Пхукете может быть равен одному перелету. Так сервис tutu.ru предлагает двоим взрослым отправиться на 7 ночей в Таиланд с пересадкой в Москве за ₽261 тыс. Напомним, что билеты на прямой рейс в одну сторону обошлись бы примерно в ₽230 тыс.
Прямой рейс из Уфы на Пхукет — удовольствие удобное, однако далеко не бюджетное. Туроператоры вскоре должны подготовить пакетные туры с перелетом компанией Red Wings — как только будет согласовано точное расписание рейсов. Интересно, успеют ли уфимцы накопить на комфортабельный отпуск за это время или все же придется довольствоваться перелетами с пересадками.
Ранее Mkset сообщил, что уфимский аэропорт не разрешил посадку сразу девяти самолетам.