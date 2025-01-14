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Posted 14 января, 15:39

Published 14 января, 15:39

Modified 14 января, 18:12

Updated 14 января, 18:12

Прямой перелет на Пхукет запустят из Уфы

Рейс Уфа — Пхукет запустят 17 января

14 января 2025, 15:39
Фото: 1MI.

Прямой перелет на Пхукет запустят из Уфы

С 17 января авиакомпания Red Wings запустит рейс Уфа — Пхукет, сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 14 января.

Как сообщил перевозчик, полеты на популярный тайский курорт — Пхукет — с 17 января будет обслуживать компания Red Wings. Boing 777-200, который вмещает в себя 412 пассажиров, будет летать на курорт раз в 10-11 дней. Время в пути из Уфы до солнечного Таиланда займет 8 часов 15 минут.

Стоимость билета на чартер от Red Wings одного пассажира с включенным багажом до 20 кг, как выяснил Mkset, не самая бюджетная — почти ₽115 тыс. Билет с ручной кладью до 10 кг от Aeroflot с трехчасовой пересадкой в Москве обойдется чуть больше чем в ₽51 тыс.

Фото: OneTwoTrip

Пока что уфимские туроператоры не предлагают пакетных туров с прямым перелетом компанией Red Wings. К слову, недельный отдых на Пхукете может быть равен одному перелету. Так сервис tutu.ru предлагает двоим взрослым отправиться на 7 ночей в Таиланд с пересадкой в Москве за ₽261 тыс. Напомним, что билеты на прямой рейс в одну сторону обошлись бы примерно в ₽230 тыс.

Пакетный тур на Пхукет с пересадкой в Москве
Пакетный тур на Пхукет с пересадкой в Москве
Пакетный тур на Пхукет с пересадкой в Москве. Фото: tutu.ru

Прямой рейс из Уфы на Пхукет — удовольствие удобное, однако далеко не бюджетное. Туроператоры вскоре должны подготовить пакетные туры с перелетом компанией Red Wings — как только будет согласовано точное расписание рейсов. Интересно, успеют ли уфимцы накопить на комфортабельный отпуск за это время или все же придется довольствоваться перелетами с пересадками.

Ранее Mkset сообщил, что уфимский аэропорт не разрешил посадку сразу девяти самолетам.

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