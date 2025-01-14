Рейс Уфа — Пхукет запустят 17 января

Пока что уфимские туроператоры не предлагают пакетных туров с прямым перелетом компанией Red Wings. К слову, недельный отдых на Пхукете может быть равен одному перелету. Так сервис tutu.ru предлагает двоим взрослым отправиться на 7 ночей в Таиланд с пересадкой в Москве за ₽261 тыс. Напомним, что билеты на прямой рейс в одну сторону обошлись бы примерно в ₽230 тыс.