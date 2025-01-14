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Posted 14 января, 14:29

Published 14 января, 14:29

Modified 14 января, 14:29

Updated 14 января, 14:29

Топ вакансий января определили в Уфе

Работу за ₽160`000 предлагают в Уфе

14 января 2025, 14:29
Фото: mkset.ru.

Топ вакансий января определили в Уфе

Аналитики выяснили, в каких сферах можно хорошо заработать жителям Уфы, сообщает во вторник, 14 января, портал Superjob.

В число самых высокодоходных вакансий в Уфе вошли и традиционные рабочие профессии. Так, по данным на начало января 2025 года, водитель может зарабатывать в Уфе до ₽160`000.

Лидером списка предложений о работе в Уфе оказался супервайзер управления прямыми продажами. Сотрудник этого профиля может получать в месяц не менее ₽129`000. На втором месте топ-5 расположилась вакансия электросварщика ручной сварки. Такому специалисту готовы платить ₽110`000 — ₽150`000. «Бронза» лучших вакансий Уфы — водитель категории Е, которому обещают от ₽100`000 до ₽160`000. Водитель погрузчика — четвертая строка и от ₽100`000 до ₽130`000 в месяц. Список лучших предложений о работе замыкает менеджер активных продаж — от ₽100`000.

На начало января 2025 года самую высокую зарплату в Москве предлагают стоматологу, до ₽700`000. В Казани топ вакансий возглавляет сервисный инженер — ₽180`000/месяц.

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Напомним, ранее в Башкирии определили новый размер прожиточного минимума.

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