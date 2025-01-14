Пушистая заложница три дня ждала спасения

Posted 14 января, 09:55
Published 14 января, 09:55
Modified 14 января, 10:30
Updated 14 января, 10:30
Пушистая хулиганка, как рассказали в ведомстве, забралась на электрический столб и трое суток не могла спуститься. Холод и голод могли привести к грустным последствиям. Однако вовремя прибывшие спасатели помогли дрожащему пушистику.
На спасение прибыл целый отряд специалистов: электрик обесточил столб, а сотрудники службы развернули трехколёсную лестницу и успешно спустили хулиганку на землю.
Оперативные кадры растрогали интернет-пользователей: спасатели передают пушистую хулиганку хозяйке, которая с особо радостной улыбкой на лице обнимает потерянную питомицу, согревая ее в теплых объятиях.
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