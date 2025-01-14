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Posted 14 января, 09:55

Published 14 января, 09:55

Modified 14 января, 10:30

Updated 14 января, 10:30

Кошка три дня просидела на столбе в Башкирии

Пушистая заложница три дня ждала спасения

14 января 2025, 09:55
Фото: 1MI.

Кошка три дня просидела на столбе в Башкирии

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС спасли во вторник, 14 января, очаровательную кошечку, застрявшую на электрическом столбе.

Пушистая хулиганка, как рассказали в ведомстве, забралась на электрический столб и трое суток не могла спуститься. Холод и голод могли привести к грустным последствиям. Однако вовремя прибывшие спасатели помогли дрожащему пушистику.

На спасение прибыл целый отряд специалистов: электрик обесточил столб, а сотрудники службы развернули трехколёсную лестницу и успешно спустили хулиганку на землю.

Видео: Госкомитет РБ по ЧС.

Оперативные кадры растрогали интернет-пользователей: спасатели передают пушистую хулиганку хозяйке, которая с особо радостной улыбкой на лице обнимает потерянную питомицу, согревая ее в теплых объятиях.

Ранее Mkset рассказал, что 10`000 человек в Башкирии привились от бешенства.

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