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Posted 14 января, 15:49

Published 14 января, 15:49

Modified 14 января, 15:49

Updated 14 января, 15:49

Подмену свинины и говядины заметили в Башкирии

Подмену свинины и говядины заметили в Башкирии

14 января 2025, 15:49
Фото: mkset.ru.
В декабре выявили 77 нарушений в сфере оборота пищевой продукции, сообщает во вторник, 14 января, пресс-служба Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Среди выявленных нарушений есть те, которые касаются традиционно халяльной продукции — товаров из говядины. Так, в конце декабря 2024 года ветеринарный врач создал говядину «из будущего». На документах он проставил дату изготовления партии 27 декабря, хотя продукция прошла по системе «Меркурий» еще 21 декабря. То есть потребители, купившие продукты из говядины «будущего» к концу ее официального срока годности, рискуют заплатить за тухлое мясо. Этот случай зафиксировали в работе ветеринарного врача ГБУ «Ветстанция Баймакского района и Сибая РБ».

Еще один казус произошел со свининой от ИП Искандаров Я. С. Бизнесмен декларировал в системе продукцию из свинины, хотя в качестве сырья для товаров указал говядину. Что на самом деле попадет на прилавок и под какой маркировкой — остается только догадываться.

Кроме того, на прилавках Башкирии едва не оказало более 130 литров непонятного напитка. При введении в реализации продукта «Кисломолочный напиток кефирный с м. д. ж.2,5%» организация не указала, из чего он сделан.

Не халяль: Башкирии не нужно 150% свинины
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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии зафиксировано перепроизводство свинины.

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