Подмену свинины и говядины заметили в Башкирии

Среди выявленных нарушений есть те, которые касаются традиционно халяльной продукции — товаров из говядины. Так, в конце декабря 2024 года ветеринарный врач создал говядину «из будущего». На документах он проставил дату изготовления партии 27 декабря, хотя продукция прошла по системе «Меркурий» еще 21 декабря. То есть потребители, купившие продукты из говядины «будущего» к концу ее официального срока годности, рискуют заплатить за тухлое мясо. Этот случай зафиксировали в работе ветеринарного врача ГБУ «Ветстанция Баймакского района и Сибая РБ».