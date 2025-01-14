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Posted 14 января, 08:30

Published 14 января, 08:30

Modified 14 января, 10:43

Updated 14 января, 10:43

Тонны свинины оказались не нужны Башкирии

Не халяль: Башкирии не нужно 150% свинины

14 января 2025, 08:30
Фото: 1MI.

Тонны свинины оказались не нужны Башкирии

В Башкирии производят в 2,5 раза больше свинины, чем покупают местные жители, сообщили в региональном Минсельхозе во вторник, 14 января.

В ведомстве похвастались перевыполнением плана производства продуктов питания в Башкортостане. Всего с января по ноябрь 2024 года в Башкирии произвели более двух миллионов тонн готовых продуктов на сумму ₽170 миллиардов. Индекс промышленного производства достиг показателя почти в 137%.

За эти 11 месяцев прошлого года увеличено производство мясных полуфабрикатов (112,5%), нерафинированного растительного масла (105,5%), молока (104,8%), сыров (112,2%) и сливочного масла (110%), воды (117%) и безалкогольных напитков (115,2%).

Однако абсолютное лидерство в превышении плана достигла свинина — регион обеспечил 250% собственной потребности в харамном продукте. В списке лидеров также оказалась говядина, но с более скромным превышением в 53%.

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