Не халяль: Башкирии не нужно 150% свинины

Posted 14 января, 08:30
Published 14 января, 08:30
Modified 14 января, 10:43
Updated 14 января, 10:43
В ведомстве похвастались перевыполнением плана производства продуктов питания в Башкортостане. Всего с января по ноябрь 2024 года в Башкирии произвели более двух миллионов тонн готовых продуктов на сумму ₽170 миллиардов. Индекс промышленного производства достиг показателя почти в 137%.
За эти 11 месяцев прошлого года увеличено производство мясных полуфабрикатов (112,5%), нерафинированного растительного масла (105,5%), молока (104,8%), сыров (112,2%) и сливочного масла (110%), воды (117%) и безалкогольных напитков (115,2%).
Однако абсолютное лидерство в превышении плана достигла свинина — регион обеспечил 250% собственной потребности в харамном продукте. В списке лидеров также оказалась говядина, но с более скромным превышением в 53%.