Не халяль: Башкирии не нужно 150% свинины

В ведомстве похвастались перевыполнением плана производства продуктов питания в Башкортостане. Всего с января по ноябрь 2024 года в Башкирии произвели более двух миллионов тонн готовых продуктов на сумму ₽170 миллиардов. Индекс промышленного производства достиг показателя почти в 137%.