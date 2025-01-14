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Posted 14 января, 13:27

Published 14 января, 13:27

Modified 14 января, 13:27

Updated 14 января, 13:27

Налоги на детей вырастут в Башкирии

Налоги на детей вырастут в Башкирии

14 января 2025, 13:27
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Дети
Федеральные власти увеличили лимит дохода, с которого можно потребовать налоговые вычеты, сообщает во вторник, 14 января, городской Совет Уфы.

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения, касающиеся ежемесячных стандартных налоговых вычетов для семей, имеющих двух и более детей.

— В частности, был пересмотрен порядок предоставления этих вычетов, а также увеличен предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Теперь этот предел составляет 450 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше, чем ранее, — отметили в пресс-службе депутатского корпуса Уфы.

Стандартный налоговый вычет на детей представляет собой сумму, на которую можно уменьшить налог на доходы физических лиц. Этот вычет будет предоставляться каждому из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются в образовательной организации по очной форме обучения. Важно отметить, что у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

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Увеличение стандартных налоговых вычетов для семей с двумя и более детьми вдвое позволит существенно снизить налоговую нагрузку на такие семьи. Это новшество не только поможет улучшить финансовое положение родителей, но и станет стимулом для увеличения рождаемости в стране.

Также следует отметить, что повышение предельного размера дохода для применения налоговых вычетов до 450 тыс. рублей охватывает более широкий круг семей. Это значит, что теперь многие семьи, которые ранее не могли воспользоваться вычетами, смогут рассчитывать на значительные налоговые льготы. Это особенно важно в условиях растущих расходов на воспитание и образование детей.

Изменения в порядке предоставления вычетов также упростят процесс их получения. Теперь льготы будут доступны для подачи через налоговые органы, минимизируя бюрократические сложности и сокращая время на получение выплат. Таким образом, новые меры направлены на благое дело — поддержку молодых семей и укрепление их финансовой стабильности.

Напомним, ранее Mkset рассказывал всё о новшествах в системе налоговых вычетов в России. Так, налогоплательщики могут вернуть часть сумм, потраченных по покупку жилья, оплату услуг учреждения образования и здравоохранения, а также приобретение абонементов на фитнес. Для оформления части вычетов нужно подать минимум документов.

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