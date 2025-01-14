Налоги на детей вырастут в Башкирии

Стандартный налоговый вычет на детей представляет собой сумму, на которую можно уменьшить налог на доходы физических лиц. Этот вычет будет предоставляться каждому из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются в образовательной организации по очной форме обучения. Важно отметить, что у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.