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Posted 14 января, 16:18

Published 14 января, 16:18

Modified 14 января, 16:18

Updated 14 января, 16:18

На весь город откроют всего одну крещенскую купель

На весь город откроют всего одну крещенскую купель

14 января 2025, 16:18
Фото: 1MI.
Власти Стерлитамака определили локацию для иордани на Крещение в 2025 году, сообщает во вторник, 14 января, местная администрация.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В Стерлитамаке в храмах будут проходить праздничные богослужения. Городская администрация поделилась расписанием работы храмов на Крещение и праздничных служб в них. Всего их состоится пять.

В Свято-Никольском кафедральном соборе (Калинина, 52) крещенская служба будет проходить с 23:00 до 03:00. В храме Иоанна Предтечи (Строителей, 73) и в Татианинском храме (Халтурина, 119) будут проводить по две службы, вечернюю и ночную — с 17:00 до 20:00 и с 23:30 до 03:00.

На Крещение в Стерлитамаке будет работать всего одна купель. Крещенская иордань расположена на городском пляже реки Ашкадар (Пушкина, 63). Жителей города просят быть предельно внимательными и острожными на Крещенских купаниях. Старикам и детям участие не рекомендуется. По данным за 2021 год, население Стерлитамака составляет более 277 000 человек. Так что купель на Крещение, которая в городе будет единственной, и так окажется очень востребованной.

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Напомним, ранее на оперативном совещании в понедельник, 13 января, руководитель Башкирии Радий Хабиров перечислил все Крещенские купели, которые появятся в регионе в 2025 году. Власти Уфы до этого к организации ритуальных омовений относились скептически. Всему виной теплый январь, который не покрыл водой лёд на городских водоёмах. В таких условиях повышается риск травм участников крещенских купаний.

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