На весь город откроют всего одну крещенскую купель

Posted 14 января, 16:18
Published 14 января, 16:18
Modified 14 января, 16:18
Updated 14 января, 16:18
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В Стерлитамаке в храмах будут проходить праздничные богослужения. Городская администрация поделилась расписанием работы храмов на Крещение и праздничных служб в них. Всего их состоится пять.
В Свято-Никольском кафедральном соборе (Калинина, 52) крещенская служба будет проходить с 23:00 до 03:00. В храме Иоанна Предтечи (Строителей, 73) и в Татианинском храме (Халтурина, 119) будут проводить по две службы, вечернюю и ночную — с 17:00 до 20:00 и с 23:30 до 03:00.
На Крещение в Стерлитамаке будет работать всего одна купель. Крещенская иордань расположена на городском пляже реки Ашкадар (Пушкина, 63). Жителей города просят быть предельно внимательными и острожными на Крещенских купаниях. Старикам и детям участие не рекомендуется. По данным за 2021 год, население Стерлитамака составляет более 277 000 человек. Так что купель на Крещение, которая в городе будет единственной, и так окажется очень востребованной.
Напомним, ранее на оперативном совещании в понедельник, 13 января, руководитель Башкирии Радий Хабиров перечислил все Крещенские купели, которые появятся в регионе в 2025 году. Власти Уфы до этого к организации ритуальных омовений относились скептически. Всему виной теплый январь, который не покрыл водой лёд на городских водоёмах. В таких условиях повышается риск травм участников крещенских купаний.