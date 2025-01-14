На весь город откроют всего одну крещенскую купель

На Крещение в Стерлитамаке будет работать всего одна купель. Крещенская иордань расположена на городском пляже реки Ашкадар (Пушкина, 63). Жителей города просят быть предельно внимательными и острожными на Крещенских купаниях. Старикам и детям участие не рекомендуется. По данным за 2021 год, население Стерлитамака составляет более 277 000 человек. Так что купель на Крещение, которая в городе будет единственной, и так окажется очень востребованной.