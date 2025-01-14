На Павловском водохранилище нет постоянного льда

Posted 14 января, 05:18
Published 14 января, 05:18
Modified 14 января, 05:18
Updated 14 января, 05:18
В прошедшее воскресенье в Караидельском районе, близ деревни Байряшка, четыре человека — трое мужчин и подросток выехали на лед Павловского водохранилища на снегоходе и квадроцикле.
Ненадежный этой зимой лед не выдержал веса техники, и транспортные средства начали уходить под воду. К счастью, никто из людей не пострадал, что можно считать настоящим везением в данной ситуации. Об этом сообщили на сайте Госкомитета РБ по ЧС. gkchs.bashkortostan.ru
Хотя в этот раз все обошлось без жертв, подобные ситуации могут иметь серьезные последствия, включая травмы и даже гибель. Это не первый случай на Павловском водохранилище этой зимой.
Об этом мы сообщали ранее:
Несмотря на январь, лед на водоемах Башкирии непрочный. Аномально теплая зима в этом году способствовала этому. Вот что говорят старожилы этих мест.
— За 50 лет наблюдений я не помню подобной ситуации. В это время можно было ездить на автомобилях по льду. До марта месяца обычно можно спокойно перемещаться на снегоходах или пешком. В этом году ни льда, ни снега, немного припорошило и все. Надежда на то, что снег выпадет в феврале. Иначе без урожая летом останемся, — рассказывает Елена из д. Байряжка.
— В январе лед был всегда. В этом году его вообще нет! Корочка, каша опять, корочка. Снегоходы пробуксовывают и проваливаются. Ездить категорически нельзя! — рассказал Денис из села Павловка.
— Если купил дорогостоящую технику, научись на ней нормально ездить. Там, где опытный водитель сможет проехать, новичок просто утопит свой снегоход. Рекомендую таким водителям надевать спас жилет и не тащить с собой детей, — поделился мнением Максим из с. Байряжка.
Для граждан на сайте Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан опубликованы рекомендации.
Не выходить на тонкий неокрепший лед. Толщина безопасного льда — 10 см.
Быть внимательными в снегопад. Запорошенные промоины можно не заметить. Не выходить на лед в нетрезвом состоянии и внимательно смотреть за детьми.
А также не выезжать на лед водоемов на технике и автомобилях в неустановленных местах.
На сегодняшний день в республике действует одна ледовая переправа в Караидельском районе на реке Уфа (с. Караидель, автодорога Бирск-Тастуба-Сатка).