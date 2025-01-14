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Posted 14 января, 05:18

Published 14 января, 05:18

Modified 14 января, 05:18

Updated 14 января, 05:18

На Павловском водохранилище нет постоянного льда

На Павловском водохранилище нет постоянного льда

14 января 2025, 05:18
Фото: gkchs.bashkortostan.ru.
В январе нет льда на Павловке. -это нонсенс. Что говорят местные жители по этому поводу. А также предупреждение МЧС в материале Mkset.

В прошедшее воскресенье в Караидельском районе, близ деревни Байряшка, четыре человека — трое мужчин и подросток выехали на лед Павловского водохранилища на снегоходе и квадроцикле.

Ненадежный этой зимой лед не выдержал веса техники, и транспортные средства начали уходить под воду. К счастью, никто из людей не пострадал, что можно считать настоящим везением в данной ситуации. Об этом сообщили на сайте Госкомитета РБ по ЧС. gkchs.bashkortostan.ru

Хотя в этот раз все обошлось без жертв, подобные ситуации могут иметь серьезные последствия, включая травмы и даже гибель. Это не первый случай на Павловском водохранилище этой зимой.

Об этом мы сообщали ранее:

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Несмотря на январь, лед на водоемах Башкирии непрочный. Аномально теплая зима в этом году способствовала этому. Вот что говорят старожилы этих мест.

— За 50 лет наблюдений я не помню подобной ситуации. В это время можно было ездить на автомобилях по льду. До марта месяца обычно можно спокойно перемещаться на снегоходах или пешком. В этом году ни льда, ни снега, немного припорошило и все. Надежда на то, что снег выпадет в феврале. Иначе без урожая летом останемся, — рассказывает Елена из д. Байряжка.
В этих местах обычно можно ездить на авто по льду
В этих местах обычно можно ездить на авто по льду
В этих местах обычно можно ездить на авто по льду. Фото: Светлана Мирсаева
— В январе лед был всегда. В этом году его вообще нет! Корочка, каша опять, корочка. Снегоходы пробуксовывают и проваливаются. Ездить категорически нельзя! — рассказал Денис из села Павловка.
— Если купил дорогостоящую технику, научись на ней нормально ездить. Там, где опытный водитель сможет проехать, новичок просто утопит свой снегоход. Рекомендую таким водителям надевать спас жилет и не тащить с собой детей, — поделился мнением Максим из с. Байряжка.

Рекомендации МЧС России

Для граждан на сайте Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан опубликованы рекомендации.

Не выходить на тонкий неокрепший лед. Толщина безопасного льда — 10 см.

Быть внимательными в снегопад. Запорошенные промоины можно не заметить. Не выходить на лед в нетрезвом состоянии и внимательно смотреть за детьми.

А также не выезжать на лед водоемов на технике и автомобилях в неустановленных местах.

На сегодняшний день в республике действует одна ледовая переправа в Караидельском районе на реке Уфа (с. Караидель, автодорога Бирск-Тастуба-Сатка).

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