Койку в палате вместо веселья получила школьница из Башкирии

Posted 14 января, 13:07
Published 14 января, 13:07
Modified 14 января, 15:12
Updated 14 января, 15:12
Как рассказали следователи, 12-летняя девочка отправилась кататься на «ватрушке» на ледяной горке в Стерлитамаке. Школьницу сопровождала мама и сестра. Родительница предупреждала дочку, что стоит скатываться с левой — более пологой — стороны. Однако девочка захотела острых ощущений и, когда мама отвернулась, скатилась с крутой стороны горки.
Но яркие эмоции сменились на различные травмы, когда школьница на полной скорости влетела в железобетонный столб. Девочка выжила, но попала в больницу. Отдел ПДН изучает детали произошедшего — матери пострадавшей может грозить наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Полиция напоминает, что тюбинг — крайне опасный вид развлечения. Ранее Mkset рассказал, как катание на «ватрушке» убило 19-летнего жителя Башкирии.