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Posted 14 января, 13:07

Published 14 января, 13:07

Modified 14 января, 15:12

Updated 14 января, 15:12

Койку в палате вместо веселья получила школьница из Башкирии

Койку в палате вместо веселья получила школьница из Башкирии

14 января 2025, 13:07
Фото: МВД Башкортостана.
Школьница врезалась в столб во время катаний на тюбинге, сообщили в региональном МВД во вторник, 14 января.

Как рассказали следователи, 12-летняя девочка отправилась кататься на «ватрушке» на ледяной горке в Стерлитамаке. Школьницу сопровождала мама и сестра. Родительница предупреждала дочку, что стоит скатываться с левой — более пологой — стороны. Однако девочка захотела острых ощущений и, когда мама отвернулась, скатилась с крутой стороны горки.

Но яркие эмоции сменились на различные травмы, когда школьница на полной скорости влетела в железобетонный столб. Девочка выжила, но попала в больницу. Отдел ПДН изучает детали произошедшего — матери пострадавшей может грозить наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция напоминает, что тюбинг — крайне опасный вид развлечения. Ранее Mkset рассказал, как катание на «ватрушке» убило 19-летнего жителя Башкирии.

Водитель «ватрушки» угробил пассажира
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