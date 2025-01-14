Койку в палате вместо веселья получила школьница из Башкирии

Как рассказали следователи, 12-летняя девочка отправилась кататься на «ватрушке» на ледяной горке в Стерлитамаке. Школьницу сопровождала мама и сестра. Родительница предупреждала дочку, что стоит скатываться с левой — более пологой — стороны. Однако девочка захотела острых ощущений и, когда мама отвернулась, скатилась с крутой стороны горки.