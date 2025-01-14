Мешает ли тату работать на престижной должности?

Posted 14 января, 05:25
Published 14 января, 05:25
Modified 14 января, 05:25
Updated 14 января, 05:25
— Моя дочь постоянно наносит себе новые тату. До 18 лет у нас был договор, никаких необратимых изменений внешности. Я думала, что с годами желание пройдет само по себе. Но сразу после совершеннолетия началось и никак не останавливается. Мне очень жаль молодых. Смотришь, один — какую-то мультяшную ерунду набил, другой — пафосную надпись на груди, третий — летящий пакет на все бедро. «Абстракция» говорит. Что будет потом, лет так через 20? Будут ли уместны эти рисунки на теле? Безопасны ли? Как остановить, что нормальная работа не совместима с тату на лице и шее, — Светлана, Уфа.
Разобраться с этими вопросами мы попросили мастеров тату салонов Уфы.
Одним и главных аргументов противников тату было и остается то, что с ними намного сложнее устроится на работу.
Лояльность работодателей к различным способам визуального самовыражения сотрудников в последние годы возросла. Однако не все организации лояльны к татуировкам своих работников.
На госслужбе, в медицинских и образовательных учреждениях, банках, полиции, пожарной охране, армии и других правоохранительных органах сохраняется консервативный взгляд на тату. Видимые татуировки могут не соответствовать ожиданиям к исполнению служебных обязанностей и взаимодействию с обществом.
Способов, которыми работодатели могут завуалировать явно дискриминационный отказ из-за внешности, огромное количество. Соискатель же лишь может ― потребовать письменный отказ и оспорить его в суде. Но мало вероятно, что опытный кадровик даст такой документ.
— На моей практике ни разу не было, чтобы клиенты говорили про дискриминацию. Скорее все неудачные татуировки сопровождают интересной историей их появления, — рассказывает Елизавета, тату мастер из Уфы.
В советское время к татуировкам отношение было негативным. Сейчас уже не вызывают удивления или возмущения. Люди могут отличить тюремную наколку от художественной татуировки. Бросается в глаза значительное увеличение числа женских татуировок и совсем еще молодых людей.
В каком возрасте люди чаще всего приходят к тату мастерам?
— Возраст может быть любым, но чаще всего это молодые люди и девушки от 22-х лет. Чаще к девушкам идут девушки и наоборот. Я думаю, что больше все-таки мужчин в возрасте от 22 до 35. Люди более старшего возраста чаще приходят на коррекцию старых татуировок. Есть ещё такая отдельная группа — подростки от 16-ти лет, но в студии, где я работаю не часто берут таких клиентов. Сейчас тату мастера больше обращают внимание на возраст, — делится мнением Елизавета, мастер тату.
В России нет закона, который запрещает делать татуировки несовершеннолетним и предусматривает ответственность для мастера.
Но в тоже время в возрасте 14–18 лет дееспособность несовершеннолетнего является частичной. Без разрешения родителей подростки могут распоряжаться заработком и совершать мелкие бытовые сделки. Все остальные сделки несовершеннолетних должны совершаться с письменного согласия своих законных представителей. Татуировки относятся к медицинским косметологическим услугам, требующие определённого вмешательства в кожные покровы и применения специального оборудования и инструмента. До 15-ти летнего возраста законный представитель ребенка должен дать согласие на медицинское вмешательство.
Да и сами мастера часто не хотят связываться с подростками.
— Возрастная категория абсолютно разная — от 18-ти до 40 лет, но большая часть клиентов до 30-ти. Приходят девушки и парни. Скорее тут зависит от мастера. К девушкам по большей части приходят девушки. Я отказываю несовершеннолетним. Согласие родителей никак на меня не влияет. Потому что по опыту знаю, как часто люди приходят перекрывать тату, необдуманно сделанные в юном возрасте. Ну и, конечно, физиология. Тело еще растет и формируется активно. Рисунок может деформироваться, особенно руки и ноги, — рассказывает Егор тату мастер из Уфы.
— В 14 лет без разрешения родителей в подвальном салоне я набила длиннющую татуху на пол ноги. Сейчас мне 18 и мне она совсем не нравиться. Буду перебивать, свести полностью этот портак не получится, — делится мнением студентка Алина.
В православном христианстве нет канонов, запрещающих татуировки, но отношение к ним крайне негативно. Исключением являются небольшие наколки на запястье в виде креста в Коптской православной церкви. Цель — быть похороненными по-христиански, так как в Египте, Ливии и Судане, где располагаются приходы Коптов, большинство населения — мусульмане. Наколотый крест в этом случае является символом несгибаемой воле верующих.
Ислам также против нанесения тату. Так, в хадисе от Ибн Умара указано: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение) проклял тех, кто наращивает волосы, и тех, кому наращивают, тех, кто делает татуировки, и тех, кому делают».
По мнению дерматологов, татуировки могут быть опасны. Причиной могут стать некачественные или загрязненные чернила, нестерильные приспособления для забивания и неправильная дезинфекция области кожи, на которой наносится татуировка.
— Тату — это довольно безопасно в наше время. Иглы или картриджи для тата машинок стерильные и продаются отдельными блистерами. Мастера чаще всего собирают стол при клиенте и вскрывают и выкидывают иглы при клиенте. Главное выбирать проверенные салоны, а не бить на дому. У меня было пару клиентов, которые били у друзей без курсов и должной подготовки. В таких случаях риск заразиться больше, да и про эстетический аспект я уже молчу. Также были клиенты, которые набили себе сами тату чернилами из ручки и иглой. Чаще всего это подростки 16 лет. Тату, набитые ручкой не удаляются, лазер их не видит, насколько я знаю, — сообщает Елизавета тату мастер из Уфы.
Но если делать татуировку в специализированном салоне у профессионального мастера с хорошем оборудованием, риски получить инфекцию сводятся к минимуму.
— Безопасность в салонах всегда на первом месте. Все расходные материалы одноразовые, открываются при клиенте. Повторно иглы никогда не используются. Шансы чем-то заразиться или занести инфекцию равны нулевой вероятности, — Егор, тату мастер Уфа.
По словам мастеров изменились масштабы нанесения тату. Забитыми рукавами, спиной или всем телом сегодня мало кого удивишь.
— Мода, безусловно, меняется. Сейчас есть тенденция забивать тело отдельными татуировками, не связанными между собой, и создавать тем самым некий стиль своей внешности и задавать характер своего восприятия окружающими, — Елизавета, тату мастер Уфа.
— Моды на какой-то стиль татуировки нет, но новые тренды делают нередко. Все делается на вкус клиента. Последние три года стали популярные татуировки в стиле абстракции. Большинство клиентов вкладывают смысл в свои татуировки, поэтому никто не задумывается о трендах. Изменения за последние 10 лет произошли большие. В технике нанесения и качестве материалов. Тату машинки стали значительно лучше. Они стали легче, появились беспроводные, без сильной вибрации. Цветовая гамма выросла раз в пять по сравнению с 2010-ми годами. Краска перестала выцветать и современные татуировки не становятся синей или зеленой со временем. Техника набивки стала разнообразной, «партаки» исчезли с тел клиентов хороших салонов, — Егор тату мастер, Уфа.
За последние 30 лет тату превратилось в огромную индустрию для самовыражения одних и заработка других. Современные тату — это не знак принадлежности к определенной группе людей, а способ самовыражения. Современное оборудование в хорошем салоне гарантирует безопасность. Чаще всего набивают татуировки молодые люди 22-30 лет. По мнению тату мастеров, дискриминации людей с тату нет, но не все работодатели честно объяснят причину отказа соискателей с рисунками на теле или лице.