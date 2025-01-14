Мешает ли тату работать на престижной должности?

— Моя дочь постоянно наносит себе новые тату. До 18 лет у нас был договор, никаких необратимых изменений внешности. Я думала, что с годами желание пройдет само по себе. Но сразу после совершеннолетия началось и никак не останавливается. Мне очень жаль молодых. Смотришь, один — какую-то мультяшную ерунду набил, другой — пафосную надпись на груди, третий — летящий пакет на все бедро. «Абстракция» говорит. Что будет потом, лет так через 20? Будут ли уместны эти рисунки на теле? Безопасны ли? Как остановить, что нормальная работа не совместима с тату на лице и шее, — Светлана, Уфа.